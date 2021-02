“Nel mezzo del cammin di nostra vita”: Somma Lombardo ricorda Dante

“Nel mezzo del cammin di nostra vita”. Questo è l’incipit della Divina Commedia di Dante, ma è anche il tema di una serie di conferenze organizzate dal comune di Somma Lombardo per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

In vista del “Dantedì” in programma il 25 marzo, giornata che dal 2019 ricorda ufficialmente la discesa agli inferi di Dante Alighieri, l’Assessorato alla Cultura di Somma Lombardo propone un ciclo di conferenze online per approfondire e andare oltre il celebre incipit “Nel mezzo del cammin di nostra vita”. L’appuntamento settimanale è per il mercoledì sera, alle 21, dal 24 febbraio al 24 marzo, in diretta sui canali social del Comune.

Verrà dato spazio a cinque professori che accompagneranno il pubblico nell’incredibile universo dantesco. Il 24 febbraio ci sarà come ospite la professoressa Apolloni, il 3 marzo la professoressa Serati, il 10 marzo il professor Labanca, il 17 marzo la professoressa Ucchino e il 24 marzo il professor Di Molfetta.

Le conferenze saranno trasmesse su YouTube.