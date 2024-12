Evitato lo sfratto della residenza il Girasole di Somma Lombardo: resterà nell’ospedale Bellini per altri 9 anni

Ospiti e dipendenti della cooperativa Il Girasole di Somma Lombardo possono stare tranquilli: per i prossimi nove anni resteranno nei locali dell’Asst Valle Olona.

In extremis, il Consiglio di amministrazione e la direzione dell’azienda ospedaliera hanno raggiunto un accordo per evitare lo sfratto ormai imminente: il 31 dicembre, infatti, scadeva la proroga già concessa dall’ex DG Porfido a fine mandato.

Il Presidente della Fondazione Carlo Montagnoli ha annunciato il risultato che «fino a poche settimane fa sembrava impensabile». Il destino della struttura appariva segnato dopo anni di trattative, proposte, progetti poi ritirati. La questione aveva infiammato anche il consiglio comunale di Somma con il sindaco Bellaria sulle barricate.

La luce verde è arrivata grazie una trattativa serrata tra Ats Insubria, Asst valle Olona e Cooperativa, favorita da Regione Lombardia, a livello istituzionale, ma anche dall’avvocato Iametti della Liuc.

In cambio della disponibilità a concedere i due piani della palazzina, il CdA si è impegnato a sostenere i costi dell’impianto antincendio del valore di circa 220.000 euro.

L’Asst Valle Olona, che per quei due piani non aveva alcun progetto specifico, prima dell’accordo ha comunque dovuto rimettere mano alla progettazione per la riqualificazione dello stabile con i fondi PNRR: nei primi due piani, infatti, verrà realizzato il secondo ospedale di comunità, oltre a quello all’interno del Bellini, con gli altri 20 posti per completare la sua offerta territoriale. Attualmente l’ospedale di comunità all’interno dell’ospedale di Somma ( l’unico aperto di struttura pubblica) è composto da 10 letti a cui verranno aggiunti ulteriori 10 nel corso del 2025 e gli altri 20 nel 2026 come da disposizione del PNRR. Al Bellini, la Valle Olona potenzierà dunque l’offerta di tipo socio sanitaria, riabilitativa e di degenza subacquea con funzione di spoke del futuro ospedale unico. I lavori verranno effettuati portando il minodr disagio possibile agli ospiti.

Nell’annunciare l’importante notizia, però, il presidente Montagnoli, ormai in scadenza, ha ammonito per il futuro: « È un punto di partenza a cui dovranno seguire fatti concreti per il futuro di questa struttura dei suoi dipendenti e dei suoi ospiti fragili. Si è fatto un gran parlare, ma ora è necessario concentrarsi su azioni concrete, dato che il mattone ha bisogno di tempi lunghi e per costruire una nuova residenza 9 anni passano in fretta ».

Il clima di festa è stato però rovinato dalla polemica politica. La fuga in avanti di Lombardia Ideale che già ieri aveva dato la notizia è stata letta come uno sgarbo istituzionale sia dal sindaco di Somma Stefano Bellaria che ha lasciato subito la conferenza di presentazione, sia dalle segreterie cittadine di Lega e Fratelli d’Italia:

«Leggere le affermazioni del Consigliere Regionale Cosentino ci tranquillizza in merito al futuro del Girasole, – si legge nella nota – ma più di tutto ci fa capire quanto poco rispetto delle istituzioni abbia il CdA del Girasole. Fratelli d’Italia e Lega hanno chiesto da tempo una convocazione della Conferenza dei Capigruppo per conoscere gli sviluppi, pochi giorni dopo altri Gruppi Consiliari hanno depositato una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale per la stessa motivazione.

Il Presidente del Consiglio e il Sindaco si sono resi da subito disponibili alla convocazione, ma di comune accordo abbiamo deciso di accogliere le richieste del Presidente del CA Claudio Montagnoli e attendere qualche settimana in attesa che si firmasse l’accordo con ASST. Peccato non aver ricevuto lo stesso rispetto dal Presidente e aver appreso della firma dalla stampa.

Ci siamo sempre posti in maniera propositiva e collaborativa nei confronti del CdA del Girasole, nessuna parte politica del Consiglio Comunale ha mai voluto accreditarsi nulla in merito a questa vicenda, ci siamo dimostrati preoccupati e disponibili e il trattamento a noi riservato è a dir poco irrispettoso

Se, come detto poco fa, nessun gruppo politico presente in Consiglio Comunale a Somma Lombardo ha mai voluto accreditarsi nulla e si è sempre posto in modo propositivo e collaborativo, è chiaro che il Vice Presidente del CdA Giancarlo Norcini, si stia preparando alle elezioni 2026 con la sua Lombardia Ideale e dovrebbe sapere che il primo passo per amministrare è quello di avere rispetto dei cittadini e delle istituzioni, e se noi al contrario suo sediamo in Consiglio Comunale è per volontà dei cittadini.

Resta il fatto che, l’accordo sottoscritto per il prolungamento del contratto non può essere considerato un successo, ma una semplice sconfitta, perché l’evidente obiettivo del CDA degli ultimi 3 anni era quello di trovare il luogo più adeguato e consono ove allocare la struttura per poter offrire agli ospiti spazi e servizi migliori.

Forse sarebbe opportuno che il CdA del Girasole facesse qualche ragionamento sugli atti e sul comportamento tenuto in questi anni, al Presidente possiamo solo consigliare di concentrarsi per provare a fare bene il sindaco di Assago Seprio»