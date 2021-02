Nonna Ines compie cent’anni

Sono passati 100 anni da quel 02 febbraio 1921, quando nel cortile del “Cö da Sött” nella Mornago appena uscita dalla Grande Guerra, in pieno inverno nacque la signora Ines Lodi. Un traguardo importante raggiunto per la signora Ines, festeggiata, con le limitazioni imposte dal periodo, da parenti, amici e dall’amministrazione Comunale di Mornago che l’ha omaggiata di un mazzo di fiori.

Il Sindaco Davide Tamborini assieme al sindaco dei ragazzi Lorenzo Canfora, hanno fatto visita alla signora Ines, che visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale, salutando questo traguardo con il solito spirito di riserbatezza e quasi con imbarazzo per tutto questo clamore.

La “nonna” Ines, ha sempre vissuto a Mornago, lavorando per 40 anni preso la tessitura “Maino”, come la maggior parte della popolazione mornaghese. Ancora oggi dimostra un carattere forte e determinato, molto attaccata ai valori della vita famigliare e della religione, ha sempre condotto una vita decorosa e rispettosa di quei valori essenziali e basilari frutto di una genuina cultura contadina, improntata al rispetto e all’educazione che sembrano figlie di un’epoca lontana anni luce rispetto a quella attuale.

“Un esempio per tutti noi, sono quelle persone uniche – afferma con evidente emozione il nipote Sindaco Tamborini Davide – che hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della Spagnola, della guerra e dalle ricostruzione, con spirito di adattamento e senza mai lamentarsi o polemizzare, rimboccandosi le maniche, lavorando per dare un futuro certo alle nuove generazioni.”