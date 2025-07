A Montonate un’esplosione di energia per la prima serata di Montonight con Gelo

È iniziata con un bagno di folla e l’entusiasmo alle stelle la tre giorni del Montonight, la rassegna musicale estiva che accende il cuore di Montonate. Nella serata di giovedì 10 luglio, ad aprire il programma è stato Gelo, giovane rapper varesino che ha conquistato il pubblico con il suo stile personale e coraggioso, capace di unire il dialetto e il rap in un linguaggio nuovo, identitario e autentico.

Gelo sul palco

Il concerto si è svolto in un clima di grande partecipazione. Il pubblico, numeroso e coinvolto, ha seguito con attenzione e trasporto l’esibizione, cantando molti dei brani insieme all’artista.

Un segnale importante del legame che Gelo ha saputo creare con chi lo ascolta, soprattutto dopo l’uscita del suo primo disco “Vareshot”, un progetto che – come raccontava lo stesso artista nell’intervista rilasciata a VareseNews – è nato come scommessa artistica e culturale.

Dal palco, Gelo ha portato non solo i suoi pezzi più noti, ma anche riflessioni ironiche e taglienti sulla realtà, che si mescolano con sonorità urbane e una forte componente narrativa legata alla vita quotidiana nei quartieri e nei paesi del Varesotto. La sua presenza scenica, unita a un sound potente e ben curato, ha trasformato la piazza in una vera e propria festa collettiva.

Il programma di Montonight continua

Montonight prosegue con altre due serate all’insegna della musica e dell’aggregazione: venerdì 11 luglio sarà dedicato alla musica degli anni ’90: torna l’appuntamento cult con Nostalgia 90, uno dei format più seguiti in Italia per chi vuole rivivere il sound e l’energia di un decennio iconico.

Sabato 12 luglio, per chiudere in bellezza, saliranno sul palco due nomi di primo piano del panorama EDM: Rudeejay ed Edmmaro, artisti abituati ai grandi palchi internazionali, già protagonisti anche al Nameless Festival. Una serata tutta da ballare per concludere il festival col botto.