“Olona osservato speciale: trovati i responsabili dell’ultimo sversamento”

In serata si è chiuso l’intervento sull’Olona del personale di Alfa, la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese. Come abbiamo riportato in un nostro articolo una spessa coltre di schiuma bianca aveva coperto gran parte della superficie dello specchio d’acqua a Fagnano Olona.

Sul posto è arrivata la squadra che gestisce le reti fognarie coordinata da Fabrizio Colombo e quella addetta agli scarichi industriali guidata da Annalisa Berni.

“In questi anni – ci racconta l’ingegnere Fabio Bandera – abbiamo fatto importanti investimenti tecnologici. Lungo l’Olona sugli scolmatori sono stati installati dei sensori che in presenza di sversamenti anomali ci allertano immediatamente. È quanto è successo oggi. Dopo aver invaso un tratto di rete fognaria la schiuma è uscita nel fiume e poco dopo siamo arrivati sul posto. Abbiamo iniziato a risalire lo sversamento fino a individuarne la causa. Si tratta degli scarichi di una azienda”.

Alfa srl è una società a capitale interamente pubblico. “La tutela della qualità e quantità dell’acqua – si legge sul sito istituzionale – è la nostra mission, il fine stesso della nostra attività. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che noi garantiamo ai territori serviti e restituiamo all’ambiente depurata da possibili inquinanti”.

L’Olona è un osservato speciale e l’attenzione è massima. “Abbiamo raccolto dei campioni di materiale che era stato scaricato e aveva raggiunto Fagnano Olona – spiega Bandera – e l’abbiamo già mandato ad analizzare. Intanto è partita la segnalazione all’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia che si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente”.