Ospedali periferici in difficoltà, Astuti chiede di assumere medici e infermieri

Situazioni difficili negli ospedali e non solo a causa del Covid. A lanciare l’allarme personale è il consigliere regionale del PDS Samuele Astuti che raccoglie segnali di allarme che provengono soprattutto da presidi periferici come Cittiglio, Angera e Saronno: « La Regione non utilizza le risorse stanziate dal Governo per l’assunzione dei medici, mentre negli ospedali, tra gli altri Saronno, Angera e Cittiglio, è sos personale».

Secondo Astuti: «Il decreto 34 del 2020 relativo alle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza covid, ha stanziato oltre 166 milioni di euro, denaro che la Regione non ha utilizzato per l’assunzione di medici e infermieri, come era indicato esplicitamente nel decreto, ma, come si evince dalla delibera del 29 gennaio scorso ‘ tenuto conto anche del contesto di riferimento in continuo mutamento, saranno oggetto di programmazione specifica nel 2021′. Un errore. Tanto più eclatante se si pensa alle condizioni, tra gli altri, degli ospedali di Saronno, Angera e Cittiglio, dove la carenza di personale è ormai insostenibile e il rischio di un ridimensionamento delle strutture fin troppo reale. Avere a disposizione delle risorse nazionali e non utilizzarle è uno spreco imperdonabile. E’ fin troppo evidente che non si può pensare di uscire dall’emergenza covid senza l’assunzione a breve di medici e infermieri. In caso contrario il rischio di tornare in zona rossa resta reale