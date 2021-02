Ottantamila euro per lo IEO da Coop Lombardia

Coop Lombardia, alleato di Fondazione IEO-CCM, ancora una volta è stato a fianco della Ricerca con un’attività solidale realizzata attraverso i suoi negozi.

Per tutto il mese dello scorso dicembre, all’interno dei 92 punti vendita Coop, iperCoop e inCoop di Coop Lombardia, si è attivata l’iniziativa della frutta secca a sostegno della Ricerca: parte di tutta la vendita, pari a oltre 80.000 euro, è stata destinata a Fondazione IEO-CCM, che supporta progetti di ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

La Ricerca si conferma il vero motore del futuro e reale promessa di miglioramento delle cure e dell’assistenza ai pazienti oncologici e cardiologici. Fondazione IEO-CCM è costantemente impegnata nella realizzazione di iniziative che contribuiscono attivamente a sostenere il lavoro di Ricerca dello IEO e del Monzino. Tutti si stanno comprensibilmente preoccupando dell’emergenza coronavirus, ma non esiste un vaccino per i tumori e per le problematiche cardiache, è necessario continuare a mantenere alta l’attenzione di tutti sulla prevenzione e sulle donazioni.

«Siamo davvero orgogliosi di aver avviato questa partnership con IEO – spiega Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia – perché ci permette di proporre ai consumatori un servizio ulteriore nell’ambito del benessere e della sana alimentazione. La tutela delle persone e della loro salute è uno dei fondamenti della nostra missione e Coop è da sempre attenta nel proporre prodotti di elevata qualità a prezzi accessibili. Il gradimento da parte dei nostri soci e clienti della collaborazione con IEO, è stato ulteriormente riconfermato dal risultato della campagna charity “RicerchiAmo” con un successo che è andato ben oltre le aspettative. Le vendite dei prodotti associati alla campagna ha generato un volume di vendite che si è trasformato in una donazione di 80.000 euro che contribuirà alla ricerca scientifica oncologica e cardiovascolare della Fondazione IEO-CCM».

«Siamo molto felici di questa rinnovata collaborazione con Coop che da qualche anno ci sostiene con passione, sensibilità e creatività – Ha commentato a sua volta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente di Fondazione IEO-CCM – Quest’anno attraverso la bella iniziativa natalizia della frutta secca abbiamo avuto l’opportunità non solo di continuare a raccogliere fondi ma di ricordare a tutti quanto sia importante la prevenzione oncologica e cardiovascolare, in particolare in questo periodo così complesso. L’emergenza coronavirus ha richiesto ai nostri Istituti sforzi straordinari: lo IEO, Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino, hanno fatto fronte comune perché nessun paziente rimanesse indietro, ed è stato grazie anche a una serie di iniziative, come questa con Coop Lombardia, che siamo riusciti a tenere alta l’attenzione affinché i due Istituti proseguissero la lotta contro le malattie oncologiche e cardiologiche, che continuano a colpire un numero importante di persone anche in questo periodo».