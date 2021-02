Il Piccolo Trofeo Binda sarà “griffato” Valli del Verbano

Avrà un abbinamento “istituzionale” il Piccolo Trofeo Binda, la gara di ciclismo juniores che si disputa da alcuni anni nelle ore che precedono il Trofeo Binda vero e proprio, quello delle atlete di categoria Elite (la più alta in ambito internazionale). La gara giovanile, che fa parte della Coppa delle Nazioni e che per questo motivo vede al via numerose squadre e atlete straniere, sarà “griffata” dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Il nome dell’ente che raduna numerosi Comuni (32, per quasi 80mila abitanti) che sono teatro della competizione ciclistica affiancherà quindi in via ufficiale la denominazione della corsa che fino allo scorso anno aveva l’abbinamento “Da Moreno” e che quest’anno, insieme alla sorella maggiore, è prevista per domenica 21 marzo.

Mario Minervino e Simone Castoldi

«Quest’anno, più che mai, questa manifestazione può essere definita la corsa della rinascita, resa possibile grazie all’impegno e alla professionalità di tutti coloro che si prodigano per organizzare l’evento – ha detto il presidente della comunità montana, Simone Castoldi – Si tratta di una vetrina internazionale che offre a tutti l’opportunità di entrare in contatto con i luoghi e le comunità che compongono le Valli del Verbano. Nel contempo è un’opportunità per dimostrare l’interesse rivolto alla pratica sportiva del ciclismo, che sposa appieno le linee d’indirizzo delle nostre politiche di sviluppo. Quelle di un turismo sostenibile, radicato sul territorio».

L’accordo si è sviluppato anche per il lavoro di Mario Minervino e della Cycling Sport Promotion, la società che organizza le gare ciclistiche femminili. «Sono molto orgoglioso di questo sviluppo del rapporto con la Comunità Montana Valli del Verbano – commenta Minervino – Da sempre la Comunità Montana sostiene il nostro lavoro di promozione dello sport e del nostro territorio che la corsa mette in risalto soprattutto grazie alle immagini televisive. Siamo nella fase della ripartenza e la provincia di Varese è pronta ad offrire la scenografia per il turismo più responsabile ed esigente. Qui abbiamo tutte le prerogative per ripartire di scatto. Alla corsa delle junior sono già iscritte 24 squadre, le più forti al mondo, tra cui dieci rappresentative nazionali».