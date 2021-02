Il podcast del 15 febbraio

Il podcast di VareseNews con le notizie del 15 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Settimana chiave per il futuro di Henkel, l’azienda di Lomazzo che ha comunicato la chiusura dello stabilimento di via Como dal prossimo giugno. Martedì 16 è previsto un incontro con il Prefetto e la direzione aziendale. Contemporaneamente, dalle 10 alle 14, è stato indetto uno sciopero a Lomazzo, protesta che proseguirà mercoledì 17 con gli stessi orari. Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio negli spazi di ComoNext verranno effettuate assemblee sia di mattina che di pomeriggio. A rischio ci sono 150 lavoratori tra Henkel e indotto. Nello stabilimento di Lomazzo, il primo nato in Italia nel 1933, si producono ammorbidenti e detersivi liquidi per conto dei maggiori marchi del settore, Dixan, Nelsen e Perlana.

Ha raggiunto 200mila firme in un mese la petizione online dell’Udc Svizzero per chiedere la fine del lockdown nella Confederazione. Riapertura dei ristoranti, ripresa delle attività sportive, misure per le categorie più a rischio sono alcuni delle richieste avanzate dai promotori. L’adesione è stata molto elevata e anche se non si tratta di un provvedimento ufficiale ma di un’iniziativa online, ha comunque riscosso grande interesse tra i cittadini.

È Federica Crupi il commissario prefettizio di Cislago, nominato dopo la fine dell’amministrazione Cartabia. La nomina del Prefetto Dario Caputo è arrivata enlla mattinata di lunedì 15 febbraio. Gian Luigi Cartabia aveva presentato le proprie dimissioni lo scorso 22 gennaio dopo mesi complicati, fatti di abbandoni di assessori e rimpasti di giunta, culminati con la rottura tra il primo cittadino leghista e la componente di Fratelli d’Italia che ha segnato la fine dell’amministrazione comunale di Cislago. A questo punto il paese del Saronnese andrà a elezioni la prossima primavera, Covid permettendo.

Nonostante la pandemia Busto Arsizio non ha voluto rinunciare ad uno degli eventi tradizionali del Carnevale e cioè la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Emanuele Antonelli alla maschera bustocca del Tarlisu. Per il secondo anno consecutivo, dunque, non ci saranno le sfilate coi carri ma l’amministrazione comunale ha comunque organizzato due concorsi per coinvolgere soprattutto i più piccoli.La maschera cittadina ha tenuto il suo annuale discorso d’insediamento in dialetto bustocco durante il quale non ha mancato di invocare la madonna dell’aiuto, tanto cara ai bustocchi, per sconfiggere l’epidemia.

Brilla a Bergamo la stella di Ginevra Negrello, la 16enne varesina specializzata in pattinaggio artistico sul ghiaccio. Negrello, già campionessa italiana giovanile, ha vinto la finale del Gran Premio Italia, una competizione a tappe organizzata dalla federazione per ovviare alla cancellazione di diverse gare internazionali a causa del Covid.

Negrello, stella della Varese Ghiaccio, ha vinto nei mesi scorsi le due tappe alle quali aveva preso parte e nel weekend di è imposta anche nella finale davanti alla campionessa italiana assoluta, la trentina Lara Naki Guttman. Sesto posto per un’altra varesina, Francesca Poletti.

