Il podcast del 19 febbraio

I dati sulla diffusione dei contagi in Lombardia si confermano da zona gialla. Lo dice l’ultimo bollettino settimanale della cabina di regia nazionale che per la nostra regione riporta parametri compatibili con la fascia di minori restrizioni. Anche per la prossima settimana, dunque, saranno permessi gli spostamenti all’interno del territorio regionale e bar e ristoranti potranno restare aperti di giorno. «Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere, tracciare e isolare i piccoli focolai – ha commentato il Presidente lombardo Attilio Fontana a proposito delle porzioni di territorio, come il Comune di Viggiù, che nei giorni scorsi sono passati in zona rossa – Si tratta di azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni».

Nel computer aveva migliaia di immagini pedopornografiche, anche con bimbi in tenera età: per questo è finito in manette un 28enne italiano residente in provincia di Varese, nella zona di Busto Arsizio. Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è accusato di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L’indagine è stata curata da uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese, all’esito di una perquisizione delegata dalla Procura di Milano.

La Compagnia di Busto Arsizio delle fiamme gialle ha smascherato una “fabbrica del falso” che si era sviluppata tra il Comasco e Busto Arsizio: un pezzo della filiera che produce prodotti contraffatti, destinati alla vendita su diversi canali. Sono stati denunciati due imprenditori italiani che dovranno rispondere dei reati di contraffazione, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Sciopero di 4 ore nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno. L’agitazione indetta dai rappresentanti sindacali aziendali in linea con le segreterie nazionali dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm. I lavoratori protestano per il rifiuto della multinazionale americana di integrare il reddito della cassa integrazione dei lavoratori posti dall’azienda stessa a zero ore e per il mancato accoglimento di estendere l’erogazione fino a coprire tutta la differenza tra l’assegno di cassa e le retribuzioni.

Fine settimana senza basket di Serie A a causa dell’impegno delle Nazionali per le qualificazioni europee. Weekend ricco invece per il calcio con la Pro Patria che ospita domenica alle 12,30 la Pergolettese; tigrotti addirittura quarti nel girone A di Serie C.

In Serie D il Varese, rivitalizzato da tre vittorie consecutive, sale in Valle d’Aosta per sfidare dalle 14,30 il Pont Donnaz, quarto in classifica. Due nuovi innesti intanto per i biancorossi che hanno acquistato il difensore Quitadamo e il centrocampista Rinaldi.

La Castellanzese prosegue la rincorsa alle primissime posizioni contro il fanalino di coda Fossano. Impegni interni per la Caronnese contro il Bra e per il Legnano con il Chieri.

Ultimo turno di stagione regolare per i Mastini Varese Hockey. I gialloneri hanno battuto 4-0 giovedì sera il Valdifiemme (con doppietta di Vanetti) e sabato ospitano l’Alleghe per conoscere quale sarà il loro accoppiamento nei playoff.

Chiudiamo con la pallavolo: turno interno per la Unet Busto in Serie A1. Le farfalle attendono domenica le piemontesi della Bosca San Bernardo Cuneo. Gennari e compagne possono puntare al quinto posto. In A2 invece trasferta decisiva per la Futura Volley a Pinerolo. In caso di vittoria da 3 punti le bustocche si qualificheranno alla Pool Promozione, altrimenti dovranno accontentarsi della Pool Salvezza.

E chiudiamo con il carnevale. Nonostante la pandemia abbia cancellato la gran parte degli eventi, qualche manifestazione si svolgerà comunque nel rispetto delle regole di sicurezza. Tra le iniziative segnaliamo quella di Azzate dove si sfilerà sino a Brunello, una camminata in maschera riservata alle famiglie e organizzata dagli oratori. sarà invece virtuale la sfilata di Olgiate Olona che culminerà con la premiazione delle mascherine più belle e simpatiche a cura del comune. Concorso fotografico, infine, a Busto Arsizio dal titolo “mascherine Mascherate”.

