Sciopero di 4 ore e blocco degli straordinari alla Whirlpool

La rsu dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, in linea con le segreterie nazionali del sindacato dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm, ha proclamato quattro ore di sciopero e il blocco degli straordinari per protestare contro il rifiuto della multinazionale americana di integrare il reddito della cassa integrazione dei lavoratori posti dall’azienda stessa a zero ore e per il mancato accoglimento di estendere l’erogazione fino a coprire tutta la differenza tra l’assegno di cassa e le retribuzioni. Lo sciopero si svolgerà nelle ultime 4 ore quattro ore di ogni turno per l’intera giornata.

LA VERTENZA DI NAPOLI

Whirlpool ha inoltre confermato di procedere con i licenziamenti collettivi dei lavoratori della fabbrica di lavatrici di Napoli. Nella giornata di ieri, giovedì 18 febbraio, il neoministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato una delegazione di lavoratori napoletani, garantendo che questa sarà una delle prime vertenze che affronterà istituendo da subito un tavolo con la volontà di allungare il blocco dei licenziamenti.

Quella di Napoli è una vertenza che si trascina ormai da tre anni. La chiusura definitiva dello stabilimento avvenuta nell’autunno scorso si inquadra in una vicenda ben più complessa e non ancora risolta: la mancata attuazione da parte di Whirlpool del piano industriale sottoscritto nel 2018 con il sindacato dei metalmeccanici.