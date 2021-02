Il Presidente Mattarella riceve Mario Draghi al Quirinale

Mario Draghi è arrivato al Quirinale per rispondere alla convocazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella serata di martedì 2 febbraio Mattarella ha preso atto del fatto che il mandato affidato al Presidente della Camera Roberto Fico per il Conte ter è naufragato tra la spaccatura di Italia Viva e veti incrociati.

Dopo aver lanciato un appello drammatico alle forze parlamentari il Presidente ha dunque convocato l’ex numero uno della Bce per affidargli il compito di dare vita a un nuovo esecutivo e di “alto profilo” che nella pienezza dei propri poteri possa combattere il virus, fronteggiare la crisi sociale e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan.

L’attenzione ora è tutta puntata sul comportamento delle forze politiche parlamentari presso le quali qualunque incaricato dal Quirinale deve trovare i numeri per la Fiducia.

Alle 12.30 è previsto un vertice del centrodestra per fare il punto sulla linea politica da tenere dopo la decisione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, vi prenderanno parte tutti i leader delle forze della coalizione.

«È fuorviante pensare che la qualità e la forza indubbia del nome di Mario Draghi possa risolvere tutti i problemi», il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, «serve convergenza su un programma che indichi un’agenda di riforme che trovi sintonia nel paese, non basta la competenza. Non basta dire è “arrivato Draghi viva Draghi”, bisogna dargli una mano per affrontare questi nodi».

Dal Movimento 5 Stelle viene confermata, invece, la contrarietà ad un sostegno a Mario Draghi: «Ringraziamo il Presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi – ha detto la senatrice Paola Taverna -, ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi. A questo punto, riteniamo che l’unica strada giusta sia quella delle elezioni anticipate».