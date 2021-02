Problemi diffusi in tutta Italia sulla rete telefonica WindTre. Dal pomeriggio di mercoledì 3 febbraio le telefonate sono difficili se non impossibili, mentre la navigazione internet è disponibile, anche se in alcune aree geografiche sono segnalati rallentamenti.

Dalla mappa disponibile sul portale DownDetector.it si può seguire la situazione in tempo reale. I disagi nella mattinata di giovedì 4 febbraio sono in diminuzione, ma le segnalazioni sono comunque diffuse in diverse aree anche del Varesotto e del Milanese.

Le cause del disservizio non sono state rese note.