Il Puccini porta nelle case un’opera da camera

Per il decimo appuntamento, lunedì 15 febbraio alle 20.30, la rassegna “Virtuose e virtuosi in virtuale” a cura del Conservatorio Puccini di Gallarate riserva una sorpresa ai suoi affezionati spettatori: per la prima volta, infatti, sarà trasmessa un’opera da camera in forma scenica.

“Intrigo sull’Olimpo” è un’opera con testo e musica del Maestro Giorgio Spriano, compositore, pianista e storico docente del Conservatorio.

Dell’opera, che dalla premiére ad oggi conta numerose repliche in Piemonte Liguria e Lombardia, anche in sedi prestigiose come il Festival MiTo e il Teatro del Casinò di Sanremo, sarà trasmesso l’allestimento dell’11 marzo 2016 proposto nella Sala Consiliare S.Giovanni Paolo II di Somma Lombardo, che ha coinvolto sedici studenti del “Puccini” di Gallarate, quattro attori della Compagnia dell’Intreccio, con la regia di Giorgio Putzolu e scenografia e costumi di Stefania Pravato.

«L’idea per lo spettacolo mi è venuta in Grecia, una sera in cui con mia moglie stavamo guardando le stelle cadenti», racconta il M° Spriano. «Ho pensato di ambientarla proprio con le divinità più conosciute e caratterizzate dalla tradizione popolare, anche se con qualche commistione tra l’Olimpo greco e quello latino… ma insomma, non è il caso di essere troppo filologici con uno spettacolo così giocoso».

E infatti la vicenda è esilarante e procede a colpi di scena. Ne sono protagonisti una coppia di fidanzati, Veronica e Alceo: la prima decisamente interessata a un’esperienza amorosa, mentre Alceo, sprovveduto, le mostra stelle e pianeti. Durante questo gioco tragi-comico, pieno di equivoci, un meteorite colpisce in fronte il ragazzo, che viene portato in ospedale per essere sottoposto a diverse operazioni. Tra un intervento e l’altro, Alceo si sveglia in un onirico Olimpo, popolato da una moltitudine di dèi capricciosi; lì viene perseguitato da una disperata Venere che, dedita alla ricerca del suo amato Ercole, non disdegna ogni possibile occasione per sedurre chiunque. Con la promessa di aver salva la vita, il protagonista aiuta la Dea nell’impresa. Lo troveranno, ma per entrambi il finale – che non sveliamo – sarà inaspettato…

«E stato un progetto stimolante», prosegue il Maestro Spriano, già autore di diverse opere da camera con organici compositi, che ha coraggiosamente guidato gli allievi in tutte le fasi di questa “produzione dal basso”, con scarsi supporti esterni, ma contraddistinta dal vivissimo entusiasmo e dalla sentita partecipazione degli studenti. «Lo spettacolo poteva essere proposto per le scuole, aveva la possibilità di coinvolgere un coro (modello coro greco) ma allo stesso tempo era lo stesso coro che poteva interpretare personaggi singoli e dunque dava l’opportunità di provare una scrittura declinata in gruppi più o meno ampi, solisti, duetti…».

Per saperne di più sugli “intrighi olimpici” di quest’opera da camera e gustarne originalità e vivacità di scrittura, l’appuntamento è come di consueto sul canale Youtube di “Virtuose e virtuosi in virtuale” per lunedì 15 febbraio alle 20.30 (qui).

Intrigo sull’Olimpo

Testo e Musica: Giorgio Spriano

Scenografia e costumi: Stefania Pravato

Regia: Giorgio Putzolu

Attori (Compagnia dell’Intreccio):

ALCEO: Stefano Carabelli

VENERE: Sara Maraschiello

VERONICA: Anna Romanello

DOTTORE: Guido Coppe

SOLISTI E CORO (Puccini):

SOPRANI: Aurora Avveduto, Elena Congiu, Arianna D’Angelo, Elena Ferrazzi (Cupido)

CONTRALTI: Francesca Aspes (Cassandra), Francesca Longoni (Giunone), Matilde Pintor (Diana)

TENORI: Rodolfo Airoldi (Ercole), Luca Barberis (Bacco) Alessandro Danieli (Morfeo), Giovanni Luoni

(Esculapio)

BASSI: Luca Fiorattini (Nettuno), Jacopo Piantanida (Giove), Lorenzo Varalli (Marte)

PIANOFORTE: Eric Boaro, Lorenzo Tunesi