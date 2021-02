Ripartono le lezioni in presenza alla LIUC a partire da oggi, lunedì 22 febbraio 2021: le lezioni si svolgono in formula ibrida, ossia in parte in presenza e in parte a distanza.

La piattaforma LIUC e-Corsi è il punto di riferimento di tutta la didattica on-line, dove è possibile reperire le informazioni sull’organizzazione dei singoli corsi: anche il calendario delle lezioni, infatti, è stato sviluppato nel rispetto delle norme anti Covid.

Su http://info.liuc.it/safe/ sono raccolte invece le regole per contenere il contagio, le FAQ e tutti i riferimenti utili per gli studenti e chi frequenta l’università.