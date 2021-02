Ritrovata senza vita la donna scomparsa a Travedona

È stata ritrovata senza vita la donna di 73 anni scomparsa dalla sua abitazione di Travedona venerdì pomeriggio. Ieri era scattato l’allarme da parte dei parenti che non l’avevano più vista rientrare

Galleria fotografica Ricerche donna scomparsa lungo la pista ciclabile 4 di 5

L’auto era parcheggiata a Biandronno, in via Borghi, nel punto dove l’anziana era solita imboccare la pista ciclopedonale del lago per una passeggiata. La cellula telefonica, però, aveva agganciato il suo telefono in zona Comerio.

Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, dell’Unità Soccorso Tecnico Varese e 5 volontari della Protezione civile per tutta la notte e da questa mattina hanno cercato lungo il sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori e lungo la ciclopedonale, nel tratto che la donna era solita percorrere. Ed è stato proprio sul lungolago che questa mattina, domenica 21 febbraio, è stato individuato il cadavere, riverso nel lago di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Varese a cui spetterà il compito di ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Il corpo è stato recuperato ed è a disposizione della autorità