San Giorgio, semaforo verde per il Campaccio: si corre il 20 e 21 marzo

A cinquanta giorni dalla gara arriva il semaforo verde. Dopo un confronto con il comune di San Giorgio su Legnano, la Protezione Civile e la Polizia Locale, dall’U.S. Sangiorgese arriva la conferma che sabato 20 e domenica 21 marzo si correrà il 64° Campaccio Cross Country – World Athletics Permit. Sarà di fatto l’evento che aprirà la primavera dell’atletica non solo italiana ma anche mondiale.

Nelle ultime settimane la società ha condiviso con il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, sulla falsariga della posizione della Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese, l’idea che ripartire anche con lo sport sia necessario, ma con attenzione e con la collaborazione di tutti. Il Campaccio per ora si prepara allo scenario più complesso e all’attuazione del protocollo di sicurezza più severo, ma certamente con la speranza che alcune misure possano essere allentate al migliorare della situazione sociosanitaria generale.

«Desideriamo la normalità o quasi, ma come già annunciato non potrà essere la consueta festa della corsa campestre – spiega ancora una volta il direttore generale Tito Tiberti -: il rispetto della comunità tutta, pur nella volontà di portare il Campaccio senza interruzioni verso il 100° compleanno di US Sangiorgese, ci impongono in coscienza di esercitare la virtù della prudenza».

Ad oggi i capisaldi organizzativi, in base alla normativa anti-Covid, prevedono competizioni senza pubblico, rispetto del distanziamento interpersonale e uso della mascherina in tutti i momenti non di gara, accesso al campo gara per i soli atleti e per pochi soggetti accreditati quali tecnici, dirigenti, autorità e comitato organizzativo, flussi separati e non promiscui in entrata e in uscita del campo e schieramenti di massimo 100 persone al via di ogni batteria.

PROGRAMMA GARE – Il programma prevede la suddivisione delle gare su due giorni, quindi un intero fine settimana e non più solo un singolo giorno come è sempre stato il 6 gennaio. Sabato pomeriggio 20 marzo sono previste le competizioni per le categorie Master Senior con 6 serie differenti, mentre domenica 21 marzo sono in programma le competizioni internazionali, in particolare quindi le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores. In tutto questo c’è da celebrare e festeggiare l’introduzione anche del cross corto, nuova distanza di gara, sia al maschile che al femminile.

GARE GIOVANILI – Al momento al Campaccio Cross Country non si può prevedere lo svolgimento delle competizioni giovanili. La volontà dell’organizzazione di far correre anche i giovani è molto forte, quindi se la situazione pandemica e legislativa lo consentirà entro fine febbraio, l’U.S. Sangiorgese è pronta ad inserire le corse dei ragazzi nel programma gare nella mattinata di domenica 21 marzo.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni avverranno sulla piattaforma Enternow di Tds, presumibilmente a partire da sabato 6 febbraio. Eventi come le conferenze stampa e il consueto convegno con i tecnici si svolgeranno online in date da definire.

«Naturalmente il protocollo di sicurezza prevede una serie di altre misure i cui dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane, unitamente al regolamento e al programma di gara che sono al vaglio per l’approvazione definitiva in sede federale – conclude Tiberti -. In particolare si sta lavorando ad alcune soluzioni che permettano agli appassionati di seguire da casa tutte le competizioni, ma non solo. L’operatività del Campaccio è rivolta in particolare ai nostri giovani affinché anche per loro vi sia una prospettiva agonistica. E se non si dovesse riuscire per il 21 marzo, dico a loro, alle loro famiglie e ai tecnici: tenete duro. Inventeremo un appuntamento per i giovani in primavera più inoltrata. A breve comunicheremo anche un’altra importante novità marchiata Campaccio 2021: la 1° edizione di Campaccio Nordic Walking powered by LTC».