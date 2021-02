Sfida d’alta classifica per la Caronnese, Castellanzese a Fossano

Prosegue a ritmo serrato il Girone A di Serie D, che tra sabato 20 e domenica 21 febbraio vedrà andare in scena la 21esima giornata di campionato, seconda di ritorno. Prosegue il periodo intenso di gare ravvicinate: seguirà infatti un altro turno infrasettimanale, che ha causato tre anticipi al sabato: Sestri Levante – Derthona, Vado – Gozzano e Imperia – Borgosesia.

CARONNESE – BRA

Gara di alta classifica in programma al “Comunale” di Caronno Pertusella, dove la Caronnese – quarta – ospiterà la seconda forza del campionato, il Bra. Ci si aspetta una gara molto combattuta tra due squadre che da anni si affrontano e hanno sempre dato vita a sfide toste. Il Bra arriva ferito dalla sconfitta interna contro l’Imperia di domenica, la Caronnese invece vuole “ribaltare” il ko subito all’andata (1-0) al “Bravi”, anche in ottica scontri diretti per la classifica.

FOSSANO – CASTELLANZESE

La Castellanzese è in una forma strepitosa, continua a vincere ed è solitaria al terzo posto. Discorso inverso per il Fossano, in rottura prolungata a ultimo in classifica. Sulla carta l’impegno per i neroverdi sarebbe scontato, ma la più grande insidia è forse nascosta proprio qui. La squadra di mister Achille Mazzoleni non deve sottovalutare l’avversario per conquistare la posta piena e proseguire la striscia positiva.

LEGNANO – CHIERI

Dopo la sconfitta nel derby contro il Varese nel recupero infrasettimanale, il Legnano scenderà in campo nuovamente allo stadio “Mari” per affrontare il Chieri. I lilla dovranno cercare di ritrovare un risultato positivo dopo due sconfitte di fila ma i piemontesi sono una squadra ostica difficile da affrontare. Servirà una prestazione positiva per i ragazzi di mister Marco Sgrò per tornare a fare punti.