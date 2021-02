Sgabello per doccia in plexiglass, ecco alcuni dei vantaggi

In generale lo sgabello doccia è un aiuto molto utile nella vita delle persone anziane, offrendo loro una comoda e pratica seduta durante la doccia, molti anziani soffrono infatti di scarso equilibrio o debolezza agli arti inferiori, grazie allo sgabello doccia si riduce al minimo il rischio di cadute. Inoltre grazie agli sgabelli doccia è possibile lavarsi in totale comodità arrivando anche in zone del corpo difficili da raggiungere stando in piedi dentro la doccia. Oltre all’uso interno alla doccia è comunque possibile utilizzarli anche come comodo poggia asciugamani. Diversamente da altri sgabelli doccia la versione in plexiglass offre diversi vantaggi, come ad esempio la resistenza. Lo sgabello doccia in plexiglass è altamente resistente perchè realizzato con alto spessore in grado da sostenere pesi notevoli.

In commercio esistono svariati modelli, alcuni davvero economici ma in quanto a sicurezza non sono molto affidabili, immaginate cosa può accadere se uno sgabello si rompe durante una doccia, si può andare incontro a lesioni, ematomi e nella peggiore dei casi a fratture. Il design è un altro vantaggio che uno sgabello in plexiglass possiede, esteticamente non ha rivali, grazie al suo effetto minimal si adatta facilmente su ogni tipo di arredamento presente nel bagno, la trasparenza poi è un altro punto di forza, perchè contrariamente a complementi d’arredo colorati che magari possono stancare con il passare degli anni, gli sgabelli trasparenti non appesantiscono il bagno e infine non si è costretti a cambiare magari il colore delle tende, tappeti ecc.