Si scatena la solidarietà per il canile di Olgiate Comasco devastato dal fuoco

Avrà bisogno di molti aiuti per ripartire, il canile di Olgiate Comasco, devastato da un incendio che ha creato danni gravissimi alla struttura.

L’associazione ha lanciato una campagna di finanziamento, dopo la terribile giornata in cui le fiamme hanno devastato lo spazio di via delle Fontanelle.

I volontari di Amici per un pelo hanno però prima di tutto rivolto «un sincero ringraziamento a tutti coloro che oggi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, un grazie doveroso ai vigili del fuoco, ai vicini che per primi sono accorsi in aiuto, all’amministrazione comunale di Olgiate, alla protezione civile, agli innumerevoli volontari alla cittadinanza e a tutti coloro che si sono resi disponibili, da ogni parte d’Italia, per aiutare i nostri ospiti».

I volontari sono riusciti a salvare tutti i cani: un paio mancano all’appello, ma sono scappate. «Se le avvistate nn esitare a chiamare e scrivere al 339/1028604 e 368/3787342, ora le emergenze sono per loro». Chi volesse invece dare una mano o contribuire alla ricostruzione può scrivere a amiciper1pelo@gmail.com