Silvestrini: “Discutiamo delle proposte, non dei formalismi”

«Non capisco da ieri sera alle 18, quando il presidente del consiglio Lozito mi ha contattata, cosa sia cambiato».

Margherita Silvestrini, candidata del centrosinistra, è quasi un po’ stupita della reazione venuta (martedì sera) dal centrodestra. Oggetto del contendere: il logo “Silvestrini sindaco” che compare sulle slide presentate dal centrosinistra, che la maggioranza ha interpretato come uno sgarbo istituzionale e una mossa elettorale.

Silvestrini obbietta citando la richiesta venuta telefonicamente da Lozito: «Martedì pomeriggio il presidente del Consiglio comunale mi ha inviato a partecipare alla conferenza capigruppo, avendo io presentato i documenti a nome di una coalizione. Purtroppo avevo già un impegno convocato e ho detto che avrei delegato Giovanni Pignataro e Sebastiano Nicosia, capogruppo di Pd e Città è Vita, le due forze presenti in consiglio comunale».

«Io penso sia importante discutere del documento, ho pensato di protocollarle proprio per discuterne insieme, anziché usarle per ragioni di consenso per la mia coalizione. Tra l’altro la commissione capigruppo è a porte chiuse, il documento viene visto solo dai consiglieri capigruppo. Se le proposte interessano se ne discuta, non ci si attacchi a formalismi. Anche arrivasse una proposta da un semplice cittadino, io la esaminerei»

Resta il “nodo” evocato dal centrodestra del logo “elettorale”… «Io il documento ormai l’ho protocollato così, non capisco cosa dovrei fare, non posso cancellarlo. Portava l’indicazione Silvestrini sindaco perché ci ha lavorato un gruppo più ampio di persone, non solo i partiti che sono in consiglio: non sarebbe stato giusto presentarlo solo a nome di Pd e Città è Vita. Mi pare più uno stratagemma strumentale per non discuterne. Se non vogliono discutere, lo dicono chiaramente».