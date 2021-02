Spedizione punitiva contro il compagno di classe che li ha rimproverati

Tutto è partito da un rimprovero mosso da un compagno di classe nei confronti di un altro ragazzo, accusato di disturbare la lezione online.

Il gesto non è piaciuto al “bulletto”, che ha organizzato una vera e propria spedizione punitiva: sono partiti da Affori e Comasina in direzione Paderno Dugnano per castigare il ragazzo.

La baby gang composta da un gruppo di minorenni non ha però fatto i conti con le telecamere della stazione ferroviaria che hanno pizzicato la banda e permesso ai carabinieri di risalire ai responsabili, otto ragazzini, denunciati per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali.

Le immagini sono molto forti e violente. Si vedono gli otto aggressori che colpiscono con sberle, pugni e calci il loro coetaneo e altri due amici che erano con lui. La banda ha anche rubato la bicicletta di uno dei ragazzini.

I fatti nel pomeriggio dell’8 dicembre scorso. I carabinieri hanno individuato l’organizzatore della spedizione punitiva, l’hanno denunciato in stato di libertà per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali in concorso con gli altri complici.