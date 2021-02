Tornano a salire i contagi a Sumirago, il sindaco Croci chiede la collaborazione dei cittadini

Dopo una continua decrescita dei numeri dei cittadini di Sumirago positivi al coronavirus si registra una netta inversione di tendenza: con 15 nuovi casi segnalati negli ultimi due giorni il numero complessivo dei cittadini che devono fare i conti con il virus risale a 43.

Tanto basta al sindaco Mauro Croci per accendere un campanello d’allarme: «È vero, ci sono anche dei guariti ma in questi due giorni sono decisamente meno rispetto ai nuovi positivi. In un momento in cui tutti noi auspichiamo un ridimensionamento graduale della situazione pandemica, la nostra curva si impenna e ci riporta ad un numero importante di positivi».

Come in tanti comuni anche a Sumirago la situazione era in netto miglioramento. Lo scorso 16 gennaio, all’indomani dell’inizio della campagna vaccinale, anche la casa di riposo Opera Don Guanella di Caidate aveva festeggiato la “liberazione” dal virus tra tutti i suoi ospiti.

Ora, dai nuovi dati, per il paese arriva la doccia fredda: «Capisco che dopo tanti mesi e tante rinunce il desiderio di tornare alla normalità, la voglia di uscire, di socialità sia tanta – dice il sindaco -. Ma vedo in giro troppi assembramenti, tanta gente senza mascherina, come se ormai il pericolo non esistesse più. Non vanifichiamo gli sforzi ed i sacrifici fatti in questo lungo anno. Usiamo la testa e prudenza altrimenti vince ancora lui, il virus».