Un mondo al di là dei muri a Thinking Varese

09Dai “caruggi” della città vecchia di Genova, tra i Palazzi dei Rolli, al waterfront di Port Louis alle Mauritius, passando per i tenimenti della Palazzina di Caccia di Stupinigi fino ad arrivare ai templi Sikh nella periferia di Lahore nel Punjab Pakistano.

Queste alcune delle esperienze che saranno raccontate nell’intervento, intitolato “Beyond Walls” di Alessio Re, Segretario Generale della Fondazione Santagata di Torino previsto per giovedì 18 di febbraio nel ciclo di conversazioni “Thinking Varese. Testimonianze di architettura”, organizzato e promosso dall’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese.

La Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura di Torino opera su progetti di ricerca, valutazione e trasferimento delle conoscenze, su due filoni tematici principali: un primo legato ai modelli per la gestione del patrimonio culturale, con particolare riferimento allo sviluppo economico dei territori e ai programmi Unesco, e un secondo legato alla produzione di cultura e all’innovazione culturale. Sono inoltre nella missione della Fondazione il rafforzamento delle reti collaborative tra operatori culturali e di altri settori e il supporto all’internazionalizzazione degli operatori culturali, al fine di valorizzarne il loro impatto sociale ed economico.

Architetto, PhD, Master in Economia della Cultura, Alessio Re dal 2008 ha iniziato a collaborare con il team di ricerca di Walter Santagata occupandosi di beni culturali e sviluppo economico. Attualmente è Segretario Generale della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura. Dal 2013 insegna come professore aggiunto presso l’Università degli Studi di Torino e, dal 2018, presso l’Università di Pisa.

Alessio Re

Coordina diversi programmi per Unesco, per cui ha svolto diversi progetti come consulente: in Italia (Pompei, 2012); Serbia (Stari Ras e Sopocani, 2013; Post Disaster Needs Assessment, 2014; programmi di capacity building, 2010); Montenegro (2012); Iran (2015); Grecia (2016); Cambogia (2018); Pakistan (Sikh Temples in Punjab 2019, Qila Kohna Qasim Bagh, 2020).

Ha curato la mostra “Behind Food Sustainability” (EXPO 2015). Ha coordinato il Piano di Gestione della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso (2015), il Piano di Sviluppo Economico Locale di Port Louis (Mauritius, 2016), il piano di gestione dei Palazzi dei Rolli a Genova, il piano di valorizzazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi e ha collaborato alla stesura dei piani di gestione dei siti UNESCO di Napoli, Alberobello, Langhe-Roero e Monferrato. Ha supervisionato l’H.I.A. di Kotor (2017) ed è stato consulente dei Ministeri della Cultura e del Turismo della Serbia (2014); Seychelles (2016); Mauritius (2016) con altre esperienze professionali in Azerbaijan, Cina, Cipro, Egitto, Francia, Turchia.

L’appuntamento con Thinking Varese, da ormai un anno, è on line alle 18: il webinar, come sempre è gratuito e vede riconosciuti agli architetti 2 crediti formativi professionali validi per il triennio 2020 / 2022, ma è necessario registrarsi.