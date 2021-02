Uscita chiusa e senso unico alternato: “Un’ora per entrare a Varese”

Il traffico del rientro, la bretella autostradale chiusa e il senso unico alternato nell’area del cantiere della nuova Esselunga. Così diversi automobilisti hanno impiegato fino ad un’ora per rientrare a Varese.

Anche oggi, giovedì 11 febbraio, è stato istituito un senso unico alternato in via Gasparotto dalle ore 9.30 alle 16.30, a causa dei lavori di asfaltatura presso la nuova Esselunga. Interventi che hanno accumulato per tutto il giorno lunghe code di automobilisti e che si sono poi sommati al rientro dell’ora di punta. Una situazione che ha portato alcuni automobilisti ad impiegare anche un’ora per entrare in città.

Si tratta degli ultimi lavori previsti per la seconda rotonda Esselunga, l’ultima del cantiere direttamente sulle strade che entrano in città. La prima è stata riaperta alcune settimane fa, “liberando” il traffico delle auto tra viale Europa e via Gasparotto.

In questi giorni i lavori si sono concentrati non solo sulla seconda rotonda, ma anche sulla realizzazione dei marciapiedi nei dintorni – in molti casi nemmeno esistenti – e di una fermata dell’autobus più strutturata, completa di pensilina, da cui passeranno gli autobus urbani della linea A e alcuni autobus extraurbani, come la D (Varese-Azzate), la N24 (Varese-Villadosia), la N25 (Varese-Arona) e la N27 (Varese-Carnago-Castelseprio).

Il video qui sotto, che mostra la situazione del cantiere al 9 febbraio 2021, evidenzia come stiano procedendo i lavori per gli svincoli in uscita da Milano e da Varese, e come procedano gli sbancamenti per la terza rotonda prevista nel progetto. Si nota inoltre la strada “passante” che è stata realizzata accanto all’autostrada per poter posizionare la cassaforma del tunnel che passerà sotto, e consentirà di raggiungere la terza rotonda.