Uyba, un altro colpo vincente: Chieri si arrende al quinto set

Grande spettacolo al PalaFenera di Chieri dove la Unet e-work Busto Arsizio vince per 2-3 (25-15, 23-25, 25-21, 20-25, 9-15) contro la padrone di casa, “vendicando” parzialmente la sconfitta netta della partita di andata e conquistando due punti importantissimi per la classifica.

Da entrambe le parti si è visto un bel gioco con Chieri che ha avuto nella battuta un’arma capace di creare non pochi grattacapi alla ricezione biancorossa.

Brave però le Farfalle a riuscire a reagire alle difficoltà, organizzando con lucidità il gioco e mostrando di aver trovato quell’intesa che troppo era mancata nella prima parte della stagione. E dopo averla raddrizzata nel quarto set, Busto vince anche la partita con un tie-break che non lascia scampo alle padrone di casa. Altri due punti in classifica a certificare un periodo di forma strepitoso per la squadra di Musso, che lancia un avvertimento a tutto il campionato: per fare strada nei playoff c’è anche la Unet e fare i conti con Gennari e socie sarà complicato per chiunque.

MVP della serata, l’opposto biancorosso Mingardi che segna 25 punti (3 ace), seguita da Gray (23 punti). Al centro bene Olivotto a muro (suoi 6 dei 10 punti conquistati dalla Uyba in questo fondamentale) e si fa vedere la pari ruolo Stevanovic (per lei 10 punti, 2 muri, un ace).

Dall’altra parte della rete brilla Frantti (22 punti, 3 muri), seguita da Mazzaro (13 punti, 3 muri), Alhassan (11 punti, 3 muri) e dalla capitana, l’albizzatese Elena Perinelli (10).

A fine partita sorride Mingardi, che si dichiara fiera della sua squadra: “Sono contentissima soprattutto perché nel corso match abbiamo avuto momenti difficoltà ma abbiamo continuato a spingere. Siamo una squadra unita con molte soluzioni di attacco e lo abbiamo fatto vedere. sono molto fiera della mia squadra. Possiamo dimostrare ancora tanto e adesso che arriva il momento bello della stagione, possiamo far vedere il nostro valore”.

La partita

Coach Musso schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero. Il primo set si apre con il vantaggio di 3-5 per le padrone di casa che sfruttano il buon turno a servizio di Perinelli e il braccio di Franti. La Uyba però non ci sta e rimette il punteggio in equilibrio (6-6). Frantti ha il braccio caldo e porta le compagne a +3 (9-6 e time out Busto). Al rientro in campo la situazione non cambia con le farfalle che soffrono la battuta di Bosio e il muro di Mazzaro (13-6 e secondo stop per Musso). Sul 17-8 Musso prova a cambiare qualcosa mettendo in campo Escamilla su Gray. A muro le padrone di casa sono implacabili e la Uyba fatica molto (18-9). Sul finale la pipe da seconda linea di Perinelli mette a segno il 24-14. Frantti sbaglia la battuta ma Chieri ha ancora a disposizione ben 9 palle set e a chiudere il set ci pensa Mazzaro (25-15).

Ancora in difficoltà la ricezione della Uyba che inizia il secondo parziale inseguendo Chieri (4-1). Gray suona la carica e pota la Uyba a +1 (4-5 e time out Bregoli). Al rientro in campo grande spettacolo in campo con le due formazioni che si danno battaglia su ogni palla (10-10). Le padrone di casa, guidate da una scatenata Frantti, corrono sul 16-13 e costringono Musso a fermare il gioco per provare a rimettere un po’ d’ordine tra le sue ragazze. Sul 17-13 per rinforzare ricezione e difesa, Musso mette in campo Escamilla su Gray. La Uyba ci prova e sfruttando anche qualche errore delle avversarie si riportano a -2 (19-17). Sul 22-21 Bregoli ferma il gioco dopo che le sue ragazze commettono qualche erroraccio di troppo. Al rientro in campo le farfalle ritrovano la parità (22-22). Gennari mette a segno il 23-24 “bucando” il muro torinese e Mingardi approfitta della ricezione sbagliata di Chieri e chiude 23-25.

Il terzo set inizia in equilibrio. Chieri a uro mette in difficoltà le biancorosse e prova a scappare (7-4). Il 9-5 firmato da Grobelna fà chiamare il time out a Musso. Al rientro in campo continuano a correre la padrone di casa che si portano a +5 (13-8 e altro time out Uyba). Sul 14-10 Musso mette in campo Piccinini su Gray per rinforzare la seconda linea. In campo si vede un bel gioco da entrambe le parti. Mingardi mette a segno due ace consecutivi e riporta Busto a -1 (16-15 e time out Bregoli). Al rientro in campo l’opposto biancorosso non perdona e mette a segno anche il terzo ace. Chieri reagisce e riesce a riportarsi in vantaggio (20-17). Gennari e compagne non ci stanno e con lucidità ritrovano il -1 (21-20 e secondo time out anche per la panchina di Chieri). Sul finale Alhassan mura Mingardi e Frantti segna il 25-21.

Il quarto parziale inizia in equilibrio con le due formazioni che si inseguono punto a punto (6-6). Le biancorosse possono approfittare di una serie di errori delle padrone di casa per portarsi sul 6-9 (time out Bregoli). Al rientro in campo Gennari e compagne giocano con lucidità e mantengono il +5 (10-15). Musso schiera ancora una volta Piccinini su Gray per rinforzare la difesa. Sul 14-14 Mazzaro resta a terra dopo essere atterrata male da un muro (dai gesti sembra essere scivolata e aver preso un colpo alla coscia destra) ma fortunatamente si rialza da sola e dà l’ok alla ripresa del gioco. In campo continua lo spettacolo e stavolta sono le padrone di casa a recuperare terreno (19-22 e time out Busto). Il murone di Mingardi vale il 20-24 e Gray chiude, rinviando il verdetto al quinto set.

Tie-break – Inizia bene il set per la Uyba che si porta sul 4-6 costringendo la panchina casalinga a fermare il gioco per provare a spezzare il ritmo. Gennari e compagne continuano la loro corsa anche se dall’altra parte della rete Chieri non si arrende (8-12). L’errore di Laak e l’attacco di Mingardi chiudono set e partita 9-15.