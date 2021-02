Vaccinazioni a Viggiù , sequestro record di droga e il rally nel podcast del 23 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste alcune delle notizie pubblicate il 23 febbraio.

I contagi accelerano e Regione Lombardia decreta la zona arancione rinforzata in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni della Bergamasca. Lo hanno spiegato l’assessore al welfare Moratti e Guido Bertolaso in consiglio regionale. Sarà avviata anche una massiccia campagna vaccinale in tutte le zone più a rischio modificando regole e tempi del piano. In provincia di Varese sarà coinvolta la popolazione di Viggiù

I lavori della Nuova Esselunga in via gasparotto a Varese sono ormai alle rifiniture: aiuole, ultime asfaltature, mobili e insegne sono in questi giorni protagonisti del cantiere. Ora la società milanese pensa all’apertura dello store: l’obiettivo è farlo prima di Pasqua, prima quindi del 4 aprile. La bretella autostradale, ora chiusa nella sua carreggiata per Varese, verrà aperta entro la metà di aprile. Un tempo che sarà sufficiente a concludere del tutto i lavori nella “parte autostradale” dei cantieri, in modo da non doverli più riaprire.

Passaggio complicato per molti clienti di Ubi che sono passati a Bper Lunghe attese per poter attivare l’Internet banking. Il rallentamento del servizio è stato causato da un effetto click day. All’allineamento dei sistemi informatici hanno lavorato 1.100 volontari provenienti dalle sedi Bper di varie regioni d’Italia

10 kg di marijuana e quasi un kg di hashish in casa. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale di Legnano che hanno arrestato un 27enne nato a Rho ma di origini tunisine. Gli agenti avevano notato l’uomo, già conosciuto per diversi precedenti, scaricare alcuni borsoni dall’auto. Da qui l’idea di effettuare una perquisizione che ha permesso di trovare il quantitativo sostanzioso posto sotto sequestro.

Anche il cinema teatro Nuovo di Olgiate Olona ha riacceso le luci per una sera, aderendo all’iniziativa facciamo luce sul teatro per chiedere la riapertura in sicurezza delle sale. La piccola realtà del Varesotto è nata nel 2005 dalle ceneri del vecchio cinema che aveva chiuso i battenti ad inizio anni 2000. Gestita dall’associazione Area 101 è una piccola perla di cultura della Valle Olona che organizza cineforum, concerti di musica Jazz e una stagione di cabaret. Il presidente dell’associazione Mauro Canavesi spiega le motivazioni che hanno portato all’adesione all’iniziativa

Saranno cento gli equipaggi al via del Rally dei Laghi 2021 che si disputerà domenica 28 febbraio sulle strade dell’Alto Varesotto. Un ottimo risultato sotto il profilo della partecipazione, anche perché un’altra cinquantina di vetture parteciperanno al rally storico e alla gara di regolarità collegate alla competizione principale.

Dal punto di vista dei concorrenti, i favori del pronostico vanno ai piloti di casa a partire dal malnatese Giò Di Palma, su Skoda Fabia R5, e dall’isprese Damiano De Tommaso su Citroen C3, sempre R5. Quest’ultimo testerà la vettura anche in vista della partecipazione al campionato italiano assoluto. Subito alle spalle di Dipalma e De Tommaso, nel novero dei favoriti, troviamo il luinese Spataro mentre tra i piloti che arrivano da fuori provincia i nomi più in vista sono quelli dello svizzero Gregoire Hotz, del pavese Giacomo Scattolon e del reggiano Ivan Ferrarotti.

Non saranno invece al via né il campione italiano in carica Andrea Crugnola, che sarà apripista, né Simone Miele né i plurivincitori Ogliari e Freguglia. Cinque le prove speciali previste sui tratti della Valganna-Alpe Tedesco e del Sette Termini. Su VareseNews è già a disposizione il liveblog per seguire tutto il rally, minuto per minuto, fin dai giorni che precedono la gara.

