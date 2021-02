Sequestro record per la Polizia Locale di Legnano, 11 kg tra marijuana e hashish ad un 27enne

Polizie locali del territorio in grande spolvero tra ieri e oggi, martedì, nel territorio del Basso Varesotto. Dopo l’arresto di uno spacciatore con un kg di marijuana a Busto Arsizio è la volta degli agenti della Locale di Legnano che hanno arrestato un 27enne nato a Rho ma di origini tunisine con 10 kg di marijuana e quasi un kg di hashish in casa.

L’operazione dei ghisa castellanzesi è arrivata dopo che avevano notato un soggetto con diversi precedenti scaricare alcuni borsoni dall’auto. Da qui l’idea di effettuare una perquisizione che ha portato al rinvenimento di un quantitativo sostanzioso di sostanza stupefacente che è stata posta sotto sequestro.

Il 27enne, invece, è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.