Varese, scontro in viale Ippodromo: “rider” ferito in modo grave

Un 36enne è rimasto ferito in modo grave nella serata di martedì 22 febbraio in un incidente stradale avvenuto in viale Ippodromo, a Varese, nei pressi della ex palazzina APT, oggi sede dell’Ufficio delle Dogane.

L’uomo è un “rider”, ovvero un addetto che svolge consegne per la ristorazione a domicilio e lavora per uno dei marchi più noti di questo settore. Il suo motociclo si è scontrato in modo violento con una vettura condotta da una donna di 34 anni, a sua volta rimasta ferita e il giovane ha infranto il parabrezza dell’auto prima di ricadere pesantemente sull’asfalto.

Le due persone coinvolte sono state soccorse sul posto: il rider – le cui condizioni sono apparse subito gravi – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli uomini della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.