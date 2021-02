Via libera dal Pirellone alla mozione sul riconoscimento del ruolo di volontario soccorritore

«La mozione approvata oggi, martedì 16 febbraio, in consiglio regionale vuole essere un importante gesto di riconoscimento per i tanti operatori volontari del soccorso sanitario impegnati negli ultimi mesi in prima linea contro il Covid-19. Le organizzazioni di volontariato fanno parte del nostro tessuto sociale e meritano grande attenzione a livello istituzionale per il prezioso supporto che quotidianamente garantiscono all’intero sistema sanitario regionale. Per questo abbiamo impegnato la Giunta regionale ad avviare l’iter per il riconoscimento della professionalità degli operatori e a promuovere iniziative dedicate alla valorizzazione della figura del soccorritore, in occasione della Giornata mondiale del Volontariato». Lo dichiarano Emanuele Monti e Silvia Scurati, rispettivamente Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali e consigliera regionale della Lega, in merito alla mozione approvata oggi concernente il riconoscimento della professionalità del ruolo del volontario soccorritore.

E aggiungono: «Abbiamo inoltre chiesto di promuovere azioni di supporto, anche di tipo economico, per le attività formative richieste dai criteri regionali e di attivarsi nei confronti del Governo affinché sia pienamente riconosciuto il ruolo del volontario soccorritore. Solo in Lombardia, infatti, il sistema di volontariato in ambito sanitario funziona in maniera adeguata, mentre nelle altre regioni è meno conosciuto e ha garanzie di legge molto inferiori rispetto ad altre figure operanti nel settore del volontariato, come gli operatori di Protezione Civile. È necessaria un’azione legislativa del Governo che possa uniformare le tutele dei volontari a livello nazionale. Auspichiamo che il nuovo Governo faccia proprio questo appello e metta in campo un quadro normativo di cui possa beneficiare tutta l’Italia »