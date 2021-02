I voti della Pro Patria: Bertoni e Nicco fanno la differenza a centrocampo

La Pro Patria impone lo 0-0 al Renate primo in classifica. Una partita poco appariscente, ma i tigrotti se la giocano alla pari contro la capolista grazie alla solita prestazione di squadra.

PAGELLE

GRECO 6: Attento e preciso

GATTI 6,5: Ormai un veterano, altra grande prova la sua

BOFFELLI 6,5: Grande partita contro un purosangue come Galuppini

SAPORETTI 6: Qualche sbavatura, sufficiente nel complesso

COTTARELLI 6: Niente male nel primo tempo, progressivamente scende di tensione

NICCO 7: Lotta come un leone, prova conclusioni, ruba palloni: fondamentale

BERTONI 7: Anche lui si merita un bel sette per la precisione e la gestione della squadra

GALLI 6: Buona prova di rottura (26’Colombo 6 Ci mette esperienza e sostanza)

PIZZUL 6,5: Tiene contro l’asse terribile Galuppini-Kabashi-Guglielmotti

LATTE LATH 6: Non trova molti spazi, peccato per il miracolo di Gemello (26 Kolaj 6 Dà dinamismo ma non riesce a sfondare)

PARKER 6: Solita gara di sacrificio di sportellate