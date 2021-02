I voti della Pro Patria: rete e assist per Bertoni, gol dell’ex per Latte Lath

Vittoria di prestigio per la Pro Patria, che passa 2-1 a Pistoia e continua a viaggiare nelle zone alte della classifica. Una gara chiusa nel primo tempo dai tigrotti grazie alle reti di Bertoni e Latte Lath.

PAGELLE

GRECO 6: Poco sollecitato, incolpevole sul gol

SAPORETTI 6: 45 minuti di ordine, poi si fa male ed è costretto ad abbandonare. (1’ s.t. Lombardoni 6: Così così. Appena entrato viene ammonito e provoca la punizione dal limite insidiosa di Stoppa. Pian piano carbura);

BOFFELLI 6,5: Nessuna sbavatura anche se oggi gioca al centro della difesa

MOLINARI 6: Anche per lui buonissimi novanta minuti, merita fiducia

COTTARELLI 6,5: Fresco di laurea copre con dedizione la propria fascia e salva sul destro a botta sicura di Simonetto

COLOMBO 6: Esperienza, grinta, qualità. Doti di un capitano che riflette quelli del gruppo. (39′ s.t. 25 Ferri s.v.)

BERTONI 7: Assist e gol: non si può chiedere di più

BRIGNOLI 6,5: Di ritorno dalla squalifica, appare solido e sul pezzo (15’ s.t. Pizzul 6 instancabile);

GALLI 6,5: Novanta minuti e due ruoli ricoperti, sempre con massima applicazione

KOLAJ 6: Buon primo tempo, si spegne con il passare dei minuti (39′ s.t. 10 Le Noci s.v.);

LATTE LATH 6,5: Gol dell’ex e dinamismo: spina nel fianco (15’ s.t. Parker 6: Per lui mezz’ora di sportellate per far respirare la squadra);