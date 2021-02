Pro Patria, Javorcic esulta: “Vittoria dal valore altissimo”

Dopo la vittoria ottenuta a Pistoia, l’allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic appare soddisfatto: «Arrivavamo da una settimana intensa, questa vittoria ha una peso grandissimo perché la lettura della terza partita è sempre difficile. Bisogna ammettere che loro ci hanno messo in difficoltà come ci era successo poche volte in questa stagione, abbiamo sofferto tanto la pressione sulla difesa sopratutto nel primo tempo. Nel secondo la partita si è un po’ equilibrata, siamo stati forse un po’ leziosi nel cercare il terzo gol. La gara è rimasta in bilico e la pericolosità della Pistoiese alla fine è stata ripagata dal gol. Poi siamo stati bravi a stringere i denti e a portarla a casa».

«Oggi abbiamo anche cambiato parecchio – prosegue Javorcic -, ma comunque chiudiamo con 7 punti questa settimana, continuiamo ad esprimerci su un ottimo livello e allunghiamo la serie positiva. Era importante perché ci aspetta un periodo ancora più duro e avere più giocatori possibili a disposizione aiuta. Parlo di Molinari per esempio, o di Colombo che ha fatto una prestazione eccezionale; in generale il gruppo risponde sempre con segnali importanti. Complimenti quindi ai ragazzi e andiamo avanti così».

Questa è anche la prima vittoria della storia della Pro Patria a Pistoia, impresa resa ancora più significativa dal fatto che quest’anno gli arancioni avevano fatto del “Melani” il proprio fortino: «Fa piacere per la piazza, anche se ormai siamo abituati a sfatare questi tabù: ricordo per esempio Pisa, Siena o Livorno. È bello portare in giro i colori della squadra con onore e continuare a fare la storia di una società già storica di suo».

Battuta finale su Bertoni, che con un assist e un gol può a ragione fregiarsi del titolo di migliore in campo: «Ormai è un capitano acquisito insieme a Colombo, Le Noci e Fietta. Sono molto contento per lui perché ha saputo lavorare per migliorarsi e diventare leader, affinando la capacità di prendere per mano la squadra nei momenti difficili».

Parla anche proprio Luca Bertoni: «Sono tre punti che pesano contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo riusciti a soffrire e potare gli episodi dalla nostra parte. Sono contento per la prestazione, cerco di dare sempre il massimo per la squadra. Mi sento di essere maturato grazie al lavoro e all’esperienza. La strada è comunque ancora lunga, non smettiamo di lavorare per migliorarci. Essere un gruppo unito è la nostra forza, e in questa categoria può fare la differenza. Domenica ci aspetta una bella sfida che ci permette di metterci alla prova e quindi daremo il massimo contro una squadra (il Renate n.d.r.) che sta lottando per i primi posti».