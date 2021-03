Per i 200 anni del consiglio comunale di Luino festa rinviata

Era attesa da tempo, ma a rompere le uova nel paniere ci ha pensato l’emergenza sanitaria pertanto la festa per i 200 anni del consiglio comunale di Luino è stata rimandata.

Ma non il segno che i quattro presidenti dell’assemblea cittadina che si sono succeduti negli ultimi anni – Fabrizio Luglio (nella foto), Davide Cataldo Alessandro Casali e Alessandro Franzetti – vogliono lasciare.

Il 19 marzo, data in cui venne istituito giusto due secoli fa il consiglio luinese, i quattro consiglieri saranno in Comune, ma senza pubblico, per scoprire una targa dedicata all’antica istituzione luinese.

«La festa che avevamo in programma, con l’intervento delle scuole, e della banda e diffusa su due giorni, il 18 e il 19 marzo, è stata rimandata a tempi migliori», spiega Fabrizio Luglio attuale presidente del consiglio comunale di Luino.

«Ma per non perdere l’evento», afferma Luglio, «nella serata del 19, verrà comunque scoperta la targa commemorativa con telo giallo e blu che stanno a rappresentare i colori della nostra città».

L’intero progetto per offrire un degno tributo al Consiglio verrà portato avanti a maggio, sempre sull’intelaiatura di quanto pensato dal team appositamente creato in Comune e composto dagli ex presidenti e dagli esperti di storia locale, vale a dire l’impiego della banda e io coinvolgimento degli studenti. «Lo faremo in presenza, tra qualche mese».