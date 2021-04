A Luino iniziative ogni 19 del mese per i 200 anni del Consiglio

Palazzo Serbelloni in un’opera a china realizzata da un artista del posto: uno dei tanti segnali che riguardano la ricorrenza che segna i due secoli di vita del consiglio comunale della città lacustre, che veniva creato il 19 marzo del 1821.

La ricorrenza, frenata dalle norme per combattere la pandemia sarà un percorso a tappe per accrescere nell’opinione pubblica la consapevolezza di avere in città un’istituzione di alto valore simbolico.

Dunque in questi giorni è stata donata al sindaco Enrico Bianchi una copia di un’opera realizzata a china dall’artista Sandro Morandi (nella foto) che raffigura proprio la sede del Comune. «Negli anno 80 ho cominciato a livello autodidatta a rappresentare paesaggi tipici delle nostre vallate utilizzando la tecnica del disegno a china», spiega l’artista Sandro Morandi.

«Ho poi partecipato a mostre, concorsi, estemporanee e ad esposizioni che allora venivano allestite in varie occasioni. Per un lungo periodo, poi ho trascurato questa passione finché nell’anno 2016 il professor Emilio Rossi mi ha invitato a riprendere e presentare le mie opere in una mostra a Maccagno».

L’avvicinarsi del bicentenario del consiglio comunale è stata un’occasione per rispolverare punte e china: «In occasione del bicentenario del consiglio comunale il mio amico Fabrizio Luglio ha proposto di riprodurre l’edificio del palazzo comunale e ho accettato ben volentieri», ha concluso Morandi.

A questa iniziativa artistica che potrebbe nascondere tra le righe un prosieguo, lunedì 19 aprile a mezzogiorno verranno fatte suonare le campane custodite dalla torretta in cima al palazzo comunale.