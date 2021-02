Festa per i due secoli di consiglio comunale a Luino “Giovani protagonisti”

Terra di scontro, di confronto, persino di socialità, una volta che non c’era la pandemia.

Il consiglio comunale è summa della democrazia locale dove siedono i rappresentanti votati dai cittadini, molti dei quali soffrono della distanza per via della virus, del non poter prendere posto in anticipo nei primi banchi per seguire ogni inflessione vocale, ogni espressione e decisione proposta nel dibattito pubblico (pochini, a dire il vero, anche a Luino, fra il pubblico spesso consistito in addetti ai lavori e cronisti locali).

Era il 19 marzo 1821 quando la “raccolta degli atti del Governo” comprese l’elenco dei comuni lombardi, nei quali figurava anche Luino, allora sotto la provincia di Como.

Da allora fino ad oggi è passato il Risorgimento, le due Guerre e il fascismo, la Liberazione e il boom del dopoguerra e Luino col suo consiglio è sempre lì, resiste ai tempi.

E per celebrare questa amata istituzione si è formato un comitato bipartisan (complice il costituendo Governo nazionale multipartito) formato dagli ultimi presidenti dell’assemblea cittadina proprio con l’obiettivo di organizzare i festeggiamenti, appunto il 19 marzo.

Al lavoro sono l’attuale presidente Fabrizio Luglio (nella foto), e gli ex colleghi Davide Cataldo, Alessandro Franzetti e Alessandro Casali, oltre ad alcuni storici locali.

«Ma quello che vogliamo, è una manifestazione di popolo, dedicata ai più giovani soprattutto, ai nostri ragazzi agli studenti che possano apprezzare la bellezza della democrazie e dell’istituzione», spiega Luglio.

I quattro presidenti si sono divisi i compiti per arrivare al 19 marzo quando Luino sarà messa “da gara“ con fiocchi gialli e blu, i colori della città, «messi nelle vetrine e negozi di Luino in maniera elegante».

Verrà scoperta una targa in consiglio comunale.

Ma sarà l’evento di piazza – misure anti covid permettendo – a contraddistinguere la giornata che vedrà la partecipazione in maniera contingentata degli studenti delle scuole luinesi che leggeranno brani di storia locale: per l’occasione sono stati aperti i depositi e i registri comunali «dai quali è emerso materiale molto interessante»

Per l’evento verrà coinvolto anche Palazzo Verbania, nel pomeriggio.

«E quando il sole tramonterà ci sarà una sorpresa sulla facciata del Comune», anticipa il presidente Fabrizio Luglio