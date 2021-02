Due giornate di festa a Luino per i due secoli del consiglio comunale

Le scuole, a turno, per due giorni protagoniste della città. In particolare della sua storia passata attraverso due secoli fra Risorgimento e guerre Mondiali, e per approfondire questi temi ci sarà proprio un video che riprende i momenti salienti di Luino, un vero e proprio documentario. Si inizierà il prossimo 18 marzo per continuare venerdì.

I due secoli di storia della città e il programma per la festa che a Luino verrà organizzata si sta affinando. Dalle ore 9 di giovedì quindi verranno convocati in Comune gli istituti scolastici della città che raggiungeranno Palazo Serbelloni con un pullmino, iniziativa che proseguirà fino alle 11 di venerdì.

Ad ogni ora entrerà in Comune un gruppo, – per mantenere saldi i principi legati al distanziamento sociale -, con un tour che durerà 45 minuti e in ciascuna delle sale del palazzo come sala Marmi, Sala Consiliare, Sala Giunta troveranno un ex presidente del consiglio comunale che farà da cicerone.

Poi seguirà la proiezione di un breve documentario raffigurante la storia della città di Luino con presenza di uno storico in grado di spiegare ai ragazzi il senso di un percorso durato 200 anni.

Venerdì 19 marzo è inoltre prevista la presenza della banda musicale in mattinata cui seguirà lo scoprimento della targa celebrativa (verrà lanciata la stampa proprio oggi, giovedì 25 febbraio).

In ultimo gli inviti: verranno spediti agli ospiti che riceveranno un pieghevole raffigurante un dipinto stilizzato della sede del Municipio.