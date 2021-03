Il 29 marzo sciopero nazionale del settore logistica

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Lombardia hanno indetto per lunedì 29 marzo uno sciopero nazionale del settore logistica.

«I lavoratori della Llistica scendono di nuovo in piazza per fare sentire la propria voce – scrivono i sindacati confederali – dopo che le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale si sono bruscamente interrotte».

Secondo Cgil, Cisl e Uil, «le associazioni datoriali e le aziende di logistica, del trasporto merci e cooperazione, che in questo settore hanno accumulato utili anche durante la pandemia, chiedono meno diritti, meno salario e più flessibilità per rinnovare il contratto e offrono alle lavoratrici e lavoratori del settore poche decine di euro di aumento salariale da spalmare in quattro anni. Riteniamo questo atteggiamento provocatorio e irrispettoso dell’impegno che i lavoratori non hanno mai fatto mancare per permettere alle merci di circolare e raggiungere ogni angolo del nostro Paese».

«Con lo sciopero in Amazon del 22 marzo, gli scioperi del trasporto pubblico e dei riders in corso oggi e lo sciopero della logistica di lunedi 29 marzo, i lavoratori e il sindacato confederale stanno dimostrando che le centinaia di migliaia di uomini e donne del settore trasporti vogliono risposte concrete dopo mesi in cui sono stati definiti eroi, angeli e indispensabili per la nostra società, soprattutto quando il Paese è in mezzo ad una crisi epocale».