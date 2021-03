41enne di Fagnano Olona morto nei boschi della droga di Gorla Minore, ipotesi overdose

Si torna a morire di eroina. L’ultima vittima è un 41enne di Fagnano Olona trovato senza vita nei boschi di Gorla Minore, a poca distanza dalla piazza di spaccio di via Colombo, dove i capannoni si alternano alla fitta vegetazione, in direzione Cislago, meta di migliaia di tossicodipendenti che arrivano da tutta la provincia e anche dall’Alto Milanese.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato attorno alle 15 di ieri pomeriggio, domenica, e a nulla è valso il tentativo di rianimazione sul posto da parte dei soccorritori di Areu che hanno effettuato un lungo massaggio cardiaco. La vittima aveva acquistato la dose fatale da uno degli spacciatori che da anni si sono impossessati di quell’angolo di territorio.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore di turno Francesca Parola e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte. Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri di Saronno non sembrano esserci segni sul corpo che possano far pensare ad una morte violenta.

Il problema dello spaccio nei boschi tra Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate e Rescaldina non è stato affatto risolto. Nonostante le continue operazioni, intensificate poco prima che iniziasse la pandemia e che avevano inflitto duri colpi alle organizzazioni, queste si sono riassestate anche grazie alla pandemia che ha distolto parecchie forze ai presidi locali di sicurezza per destinarle al controllo del rispetto della normativa anti-contagio.