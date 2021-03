8 Marzo: l’Assessorato alla gentilezza di Arcisate mette al centro le bambine

Ad Arcisate un 8 marzo all’insegna della gentilezza, ma anche della consapevolezza.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Gentilezza Alessandra Lamanna parte dal presupposto che la festa della donna, nata per favorire la riflessione sull’importanza dell’emancipazione femminile, affinché ogni donna possa beneficiare delle stesse opportunità del genere maschile e realizzare le proprie ambizioni personali, si lega in modo profondo al benessere della comunità.

«Anche il progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza si pone come obiettivo quello di accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini, costruendo buone pratiche – spiega l’assessore Lamanna – L’Associazione Cor et Amor, che coordina l’attuazione di questo progetto, ha immaginato questa ricorrenza come un’opportunità per riflettere con le bambine, le giovani donne di oggi, con a fianco i propri genitori, sulle esperienze e sui consigli personali condivisi da “alcune donne adulte” che quotidianamente si impegnano per trasmettere la pratica di buoni valori, rappresentate dalle “costruttrici di gentilezza”: l’assessore alla Gentilezza, insegnanti per la Gentilezza, allenatrici alla Gentilezza, mediche pediatre per la Gentilezza e ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza) con l’auspicio che quanto da loro espresso contribuisca a porre le basi per un futuro in cui, a uomini e donne, siano riconosciute le medesime possibilità».

Per questo le “costruttrici di gentilezza” che in tutta Italia hanno partecipato all’iniziativa “Esperienze e consigli di gentilezza da donna a piccola donna” , hanno risposto al ad alcune domande specifiche sull’argomento.

Proprio come Alessandra Lamanna, tra le prime in Italia a rispondere. Ecco la sua intervista:

Cosa è importante che le bambine sappiano sulle donne? «Ad esempio è importante sapere che tutte le cose veramente belle di questa vita spettinano: ridere a crepapelle, spettina; correre e tuffarsi in mare, spettina; baciare, spettina; cantare fino a restare senza fiato, spettina. Anche giocare, spettina; ballare fino a farti venire il dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti, spettina. Ma le donne sono un Essere speciale (anche spettinate)! Quella volta che non ti sei fermata davanti ad un “non lo puoi fare perché sei una donna”? «Non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse che quella cosa non la potevo fare perché donna.. ma sono orgogliosa di me stessa per aver cambiato una gomma bucata dell’auto, per aver acceso un barbecue e preparato una grigliata, per aver costruito un muretto con mattoni e cemento! Non sempre si possono fare le cose che amiamo, ma possiamo sempre scegliere di fare con amore le cose che facciamo». Cosa diresti ad una bambina che oggi sogna di diventare Presidente della Repubblica? «Le direi, cara prima Presidentessa della Repubblica italiana il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Sogna, e sogna in grande, perché costa esattamente quanto sognare in piccolo». Una donna che per te ha fatto qualcosa di “importante” che vorresti far conoscere alle bambine? «La mia mamma. Ha fatto la cosa più “importante” della sua vita (ma anche della mia): mi ha dato alla luce e ha permesso che io, da piccola donna, diventassi la donna adulta che sono ora». Un consiglio che daresti ad una bambina per essere sempre se stessa? «Lascia che la vita ti spettini… L’unica cosa che importa è diventare la donna che vorrai essere; perché il peggio che potrà succederti è che, sorridendo di fronte allo specchio, tu debba pettinarti di nuovo».

Ciascuna partecipante ha condiviso per l’occasione anche una propria foto con in mano una primula viola scelta come simbolo dell’iniziativa, in quanto simboleggia la rinascita e la gentilezza.

La proposta dell’assessore Lamanna e dell’Associazione Cor et Amor a le alle mamme è di provare, a casa, a rispondere a loro volta alle cinque domande, confrontandosi poi con le proprie “giovani donne” sulle risposte.

Un tema, quello della gentilezza come ingrediente e indicatore del benessere di una comunità, su cui l’Amministrazione comunale di Arcisate ha proposto già in diverse occasioni. Tra le ultime, la partecipazione alla trasmissione radiofonica Spazio Costruiamo Gentilezza, che si può ascoltare in tutta Italia sulla web radio www.radiospazioivrea.it , realizzata e condotta dalle Associazioni Cor et Amor e Radio Spazio Ivrea.

Sul sito si posso riascoltare tutte le puntate, compresa quella che lo scorso 11 febbraio ha visto protagonista proprio la comunità di Arcisate. Qui tutte le puntate