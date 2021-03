8 marzo, una mostra per omaggiare le donne gorlesi 

Oggi alle ore 16 Gorla Maggiore si tingerà di rosa. In occasione della prossima Festa della donna, infatti, l’Amministrazione ha scelto di omaggiare le donne gorlesi, facendole diventare protagoniste di una mostra tutta dedicata a loro.

Visitiamo tante mostre ed esposizioni, ma quanto spesso ci può capitare di poter ammirare la nostra insegnante o la nostra vicina di casa?

Alla Torre Colombera per tre giorni, infatti, si celebrerà una “Festa della donna” speciale, promossa con l’intento di esprimere il giusto riconoscimento alle donne gorlesi, omaggiandole per il grande impegno che mettono in tutto quello che svolgono per la comunità, per la famiglia, per il lavoro. Un modo per accendere le luci su di loro e metterle al centro della scena, ringraziandole per la loro presenza e per il loro contributo.

E’ questo il significato della mostra fotografica “Gorla in Donna” che si aprirà dunque sabato 6 marzo alle ore 16 presso la Torre Colombera, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Intesa.

Madrina dell’evento, atleta paralimpica e On. Giusy Versace.

Cinquantacinque sono le donne gorlesi che hanno accolto l’invito a farsi fotografare e mettersi sotto i riflettori: insegnanti, medici, infermiere, presidentesse di associazioni locali, artiste, scrittrici, avvocati, commercianti, parrucchiere, estetiste: una rappresentanza del tessuto economico, associativo e artistico locale.

Monica Albè, fotografa gorlese ha allestito nei giorni scorsi un set fotografico e ha immortalato le “modelle” di Gorla Maggiore chiedendo loro di farsi riprendere con un oggetto che fosse rappresentativo della loro attività.

La mostra è anche l’occasione per ricordare una donna gorlese molto amata e recentemente scomparsa, Etta Candiani, figlia del pittore, mecenate e imprenditore Paolo Candiani.

Un simpatico evento è stato pensato anche per i visitatori : durante l’orario di apertura dell’esposizione sarà a disposizione un set fotografico per farsi fare delle fotografie professionali.

Infine lunedì 8 marzo alle 21 sulla pagina Facebook Sindaco Pietro Zappamiglio le assessori Susy Pozzato e Antonella Scolfaro incontreranno Anna Pagani, scrittrice, Adriana Brosca, avvocato e Sabrina Luoni, medico, per la diretta Facebook dal titolo “Donne in dialogo” .

L’ingresso alla mostra è gratuito e contingentato secondo le norme anti Covid con la collaborazione della Protezione Civile.

Questi gli orari della mostra: sabato 6 marzo 16-18; domenica 7 marzo 9.30-12 e 15-18 e lunedì 8 marzo 15-18.