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Busto Arsizio/Altomilanese

Slitta a giugno la riapertura dell’ufficio postale di Gorla Maggiore

I lavori strutturali sono stati completati ma restano da ultimare gli interventi su rete e sistemi di sicurezza prima del ritorno all’attività nella sede di Gorla Maggiore

ufficio postale poste italiane

La riapertura dell’ufficio postale di Gorla Maggiore slitta di alcune settimane. Poste Italiane ha comunicato che, durante i lavori in corso nell’ambito del progetto Polis, sono emerse criticità non previste che hanno rallentato l’avanzamento del cantiere. La riapertura della sede è ora prevista entro la prima metà di giugno.

L’aggiornamento arriva a distanza di alcuni mesi dall’avvio dell’intervento, annunciato lo scorso ottobre, che aveva comportato la chiusura temporanea dell’ufficio per consentire i lavori di ammodernamento.

Lavori rallentati da imprevisti tecnici

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, una volta completati gli interventi strutturali, sarà necessario procedere con ulteriori operazioni legate al network di connessione e ai sistemi di sicurezza, passaggi indispensabili per la riattivazione del servizio. Solo al termine di queste fasi sarà possibile completare il trasloco e riaprire al pubblico l’ufficio di Gorla Maggiore.

Servizi garantiti a Fagnano Olona

Nel frattempo, per garantire la continuità dei servizi ai cittadini, Poste Italiane ha individuato come sede di riferimento l’ufficio postale di Fagnano Olona, in via Piave 61. Gli sportelli sono aperti: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35; il sabato dalle 8.20 alle 12.35

Chiude per lavori l’ufficio postale di Gorla Maggiore

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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