Il sindaco Pietro Zappamiglio in visita a due aziende gorlesi con l’europarlamentare Maria Teresa Vivaldini

Venerdì 6 marzo il sindaco Pietro Zappamiglio con alcuni giovani gorlesi e coadiuvato dalla super presenza dell’onorevole Maria Teresa Vivaldini hanno visitato due realtà lavorative gorlesi, una industriale e l’altra agricola: la Nigrema srl e l’azienda agricola F.lli Bortoli di Gorla Maggiore.

Maria Teresa Vivaldini, laureata in scienze politiche e internazionali, è parlamentare europea ed è membro di diverse Commissioni: per l’industria, la ricerca e l’energia, per l’occupazione e gli affari sociali, per il mercato interno e protezione dei consumatori, per i problemi economici e monetari, membro della delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, membro della commissione parlamentare mista UE-Islanda e della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo, della delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché vice presidente della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico. Una visita per approfondire e conoscere gli ambiti lavorativi gorlesi, dove Vivaldini e Zappamiglio hanno ascoltato e appreso le problematiche degli ambienti di lavoro, l’iter lavorativo, dove non sono mancate le domande agli imprenditori.

Nigrema Srl, nata nel 1997, era ormai a “fine corso”, malgestita, in una situazione molto pesante, in condizioni economiche pessime, quando è stata rilevata nel 2018 dai due soci, Andrea Marchini e Francesco Scaglia, che, rimboccandosi le maniche, hanno completamente risanato e riqualificato. Sono specializzati nella progettazione, costruzione e fornitura di valvole industriali, per petrolio, gas, idrogeno, sviluppando professionalità in diversi settori Oil e gas, industria chimica, impianti di energia, applicazioni Offshore. Quest’ultimo, indica dispositivi progettati e costruiti appositamente per operare in ambienti marini, spesso a grandi profondità o su piattaforme galleggianti: un tubo particolare in gomma che connette la piattaforma alla petroliera con una tecnologia pneumatica intrecciata più gomma che rimane sempre flessibile supporta il mare e permette di scaricare la petroliera, spiega Scaglia. “Tutto ciò che è fluido, gas, richiama a una valvola “. La società aveva un fatturato di circa 4 milioni annui nel 2022, nel 2026 sta per raggiungere un volume d’affari intorno ai 12 milioni di euro! Hanno agenti ad Abu Dahbi, in Egitto, Kuwait. I loro clienti sono in tutto il mondo, a fine mese attendono un grosso pagamento dai paesi del Golfo, regolamento garantito che verrà onorato. Non nascondono la preoccupazione di quanto sta accadendo da una settimana in Medio Oriente. Venti dipendenti e alcuni a partita Iva, un Team composto di giovani: progettazione, qualità, collaudo, dove Marchini con tanta passione insegna, porta la sua esperienza nel lavoro e la sua scrivania è nell’ufficio tecnico, in mezzo ai dipendenti. L’azienda si è dotata di tutte le certificazioni internazionali, (molto costose) tra cui la PED e il patentino russo per l’alta pressione. Il loro indotto è esterno, con diverse aziende, Nigrema fornisce i disegni che altre aziende stampano. Le valvole prodotte dal loro indotto, sono tutte testate con controllo di qualità e dai vari Ispettori di certificazione. Attraverso il loro personale specializzato, sono in grado di fornire installazione, manutenzione, e operazioni di spegnimento impianti.

L’azienda agricola F.lli Bortoli è gestita dai cugini Claudio, Fabrizio e Daniele e ha al suo interno 300 capi di bestiame, di cui 150 vacche da latte, con una produzione di latte pari a 20.000 quintali annui; gestiscono diversi ettari di terreno da coltivare. Le domande a Vivaldini per i vari bandi, la burocrazia, l’acquisto di macchinari tecnologici. L’europarlamentare proviene da una famiglia di imprenditori agricoli operanti nella pianura bresciana e cremonese e quindi attenta, preparata e addentrata nelle problematiche agricole, ma anche sensibile e conoscitore dei vari contesti delle problematiche industriali. Una visita molto interessante che ha approfondito e fatto conoscere gli ambiti lavorativi gorlesi, dove Sindaco ed Europarlamentare hanno ascoltato le problematiche degli ambienti di lavoro industriale ed agricolo, l’iter lavorativo, i sacrifici, le tante fatiche, dove tutti portano impegno e passione e sinergia… Non sono mancate le diverse domande fatte agli imprenditori, in un clima cordiale e costruttivo. Vivaldini ha raccolto tutte le istanze delle aziende per farsi parte attiva in Europa portando all’attenzione delle commissioni le difficoltà del comparto agricolo, del costo dell’energia e della burocrazia che soffocano