Debutta a Gorla Maggiore il “Seven Model Expo”: il nuovo appuntamento per gli amanti del modellismo e dei giocattoli

L’evento ospiterà oltre 100 banchi espositivi ricchi di action figures, ferromodellismo, carte collezionabili e fumetti

01 Marzo 2026

Domenica 1 marzo, l’Area Seven Bistrot di Gorla Maggiore ospiterà la prima edizione del

Seven Model Expo

una fiera interamente dedicata al modellismo, ai giocattoli vintage e moderni, collezionismo e al retro-gaming.

Organizzata dall’associazione “La LudoSofia” in collaborazione con “Area Seven Bistrot”, la fiera accoglierà famiglie e collezionisti dalle 9 alle 18, con ingresso totalmente gratuito. L’evento, garantito anche in caso di maltempo grazie agli ampi spazi al coperto, ospiterà oltre 100 banchi espositivi ricchi di action figures, ferromodellismo, carte collezionabili e fumetti.

Pensato per far rivivere le emozioni dell’infanzia, l’expo offre un‘esperienza a 360 gradi: oltre ai parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze e all’accesso dog-friendly, i visitatori avranno a disposizione il servizio bar e ristorante con un menù fisso dedicato alla giornata.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito Vale20.it o contattare l’organizzazione all’indirizzo marketing@vale20.it.

