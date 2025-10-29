Varese News

Chiude per lavori l’ufficio postale di Gorla Maggiore

È tra le sedi che vedono interventi di ammodernamento e rinnovamento degli spazi. Nel periodo dei lavori i cittadini dovranno rivolgersi ad altro ufficio

Poste Italiane

Interventi di ammodernamento all’ufficio postale di Gorla Maggiore.
La sede di Poste Italiane rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori all’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

«L’importante progetto di ristrutturazione che riguarda la sede di Poste sul nostro territorio agevolerà sia le persone più anziane sia i più giovani, portando innovazione grazie agli interventi previsti da Polis» commenta Pietro Zappamiglio, primo cittadino di Gorla Maggiore.

La riapertura è prevista salvo ulteriori informazioni entro la metà di marzo 2026, sarà da quel momento possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e entro il 2026 anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi per i cittadini di Gorla Maggiore all’ufficio postale di Fagnano Olona, in Via Piave 61, aperto al pubblico con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.

