Amca Handicap Sport, la nuova stagione decolla a Vicenza

Può finalmente scendere in campo l’Amca Elevatori Varese, iscritta con ottimi propositi al campionato di Serie B di basket in carrozzina. La squadra affidata al confermato coach Fabio Bottini, costretta a saltare l’esordio settimana scorsa per la positività di un giocatore avversario, inizia sabato 13 marzo (ore 16) il proprio cammino sul campo della Sanitaria Beni Vicenza.

Un incontro che ha già una notazione importante: la Handicap Sport dovrà infatti fare a meno di una delle sue punte di diamante, Gabriele Silva, a sua volta alle prese con il contagio da Covid-19. La Amca lo scorso anno dominò il girone sino all’interruzione dovuta alla pandemia ma quest’anno ha perso due titolari, Cardoso e Nava, approdati nel frattempo in A1 a Reggio Calabria e Bergamo.

Ciò nonostante Varese resta formazione di rango per il campionato cadetto, ha richiamato in biancorosso Diene e ingaggiato a ridosso dell’esordio anche l’ex Seregno Lorenzo Molteni. Vicenza si presenterà in campo forte della netta vittoria ottenuta a Verona nella prima giornata: 48-29 per la Sanitaria Beni ai danni dell’Alitrans. Motivo in più perché Roncari (foto in alto) e soci non prendano alla leggere l’impegno in terra veneta.