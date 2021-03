Arriva a Malpensa con steroidi e compresse contro le disfunzioni erettili

Scatole su scatole infilate in valigia, con un totale di cinquantamila compresse, fiale, flaconi: un bel carico di farmaci di contrabbando, quello scoperto dai funzionari delle Dogane e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza.

I farmaci, privi di documentazione sanitaria di accompagnamento, sono stati rinvenuti all’interno dei bagagli personali di una passeggera di nazionalità congolese, proveniente da Kinshasa (Congo) via Addis Abeba (Etiopia).

Nel maxicarico di farmaci non dichiarati spiccavano 30mila compresse di Desametasone, un potente antinfiammatorio steroideo, oltre a prodotti utilizzati per le disfunzioni erettili. Quelli che poi finiscono venduti magari su Internet come “viagra” o che finiscono usati in certi ambienti.

Dopo aver ricevuto il parere sanitario dai Uffici della Sanità marittima ed Aerea di Frontiera (USMAF) a Malpensa, Dogane e Finanza hanno proceduto al sequestro dei farmaci e alla denuncia a piede libero della passeggera per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 219/2006 (Codice medicinali per uso Umano).