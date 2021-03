Basket Uisp verso la ripartenza: 52 squadre in campo

Il basket UISP prova a resistere alla nuova ondata del coronavirus ed è pronto a ripartire con le prime partite in programma sabato 6 marzo. Sono 52 le formazioni che hanno scelto lo “sport per tutti” anche sotto canestro e torneranno finalmente in campo.

Le squadre che aderiscono al torneo varesino, tra l’altro, saranno le prime di tutta Italia, come annuncia “con orgoglio” la pagina Facebook della Struttura d’Attività Pallacanestro Uisp Varese: i primi a tornare in campo, i primi a provare a rimettersi in gioco nonostante le grandi difficoltà.

Le regole imposte dalla SdA varesina sono tante e stringenti, dalla sanificazione alle autocertificazioni (molti club, inoltre, si sono organizzati per svolgere i tamponi in modo autonomo), ma sono necessarie per poter tornare in campo in sicurezza. Le squadre come detto, saranno in tutto 52: ben lontani quindi i numeri vicini alle 200 formazioni di prima della pandemia ma, date le condizioni, è un calo più che comprensibile.

Il campionato (che è stato riconosciuto “di interesse nazionale” visto che prevede una fase finale con le formazioni più forti d’Italia e per questo ha ottenuto il “via libera”) durerà solo tre mesi: da marzo a giugno. Tre mesi per testare la tenuta della sicurezza targata Uisp e per sperare nell’avanzata della campagna vaccinale, che nelle speranze di tutti sarà la mossa decisiva per tornare il più possibile alla vita dell’epoca “pre-Covid”.