Bocce, Caccialanza mette la freccia

Il primo girone del campionato di serie A disputa per intero pure la settima giornata – come per la sesta -, dopo la tempesta di rinvii che lo aveva investito all’inizio, e la classifica assume un aspetto più comprensibile, con le prime tre che si staccano dal gruppo avendo ancora due incontri ciascuno da ricuperare.

La Caccialanza di Milano, in trasferta a Frosinone, sbaraglia i frusinati di Capitino con un deciso 7-1 che non ammette recriminazioni di sorta, considerando anche lo scarto imponente di punti registrato al termine degli otto set. Così, per la prima volta durante questo girone d’andata, i milanesi si ritrovano al comando, approfittando del pareggio che i teramani della Nova Inox si sono fatti imporre dai trevigiani della Giorgione.

È vero che gli abruzzesi mancavano del campione del mondo Formicone, tuttavia l’occasione della divisione della posta è stata raccolta immediatamente dai campioni di viale Padova che hanno effettuato il sorpasso. Del resto la compagine milanese annovera una schiera di campioni tale, dai fratelli Luraghi a Savoretti fino a Viscusi, che ci si aspetta sempre debba annientare gli avversari.

Ora che ha messo la freccia dovrà confermarsi negli incontri di ricupero, cercando, se non d’incrementare il vantaggio, di mantenere la testa del suo raggruppamento. Nel secondo girone, completo senza partite in meno, Possaccio si è laureato “campione d’inverno”, usando una terminologia calcistica, e si gode un primato inatteso alla vigilia.

Una nota spiacevole l’esclusione della stampa dal bocciodromo, con l’alibi che gli accrediti, limitati per il virus, erano già stati emessi. Comunicazione pervenuta alle 21,03 di venerdì! E poi ci scandalizziamo perché il governo impedisce l’apertura dei campi da sci poche ore prima del giorno previsto da tempo? Il contagio c’è, è inutile negarlo, – anche nei comportamenti – solo che, forse, bisognerebbe stare attenti a non mandare in scena spettacoli da oggi le comiche.

PILLOLE DI BOCCE

Campionato italiano Serie A 1° girone – sesta giornata

Classifica girone 1 Capitino (FR) – Caccialanza (MI) 1-7 (32-61) Caccialanza** 12, Nova Inox Teramo** 11, Enrico Millo** 10, Accessori Moda Napoli* 7, Vigasio Villafranca*** 7, Capitino e Giorgione Treviso** 6, Montesanto1

2° girone – sesta giornata Possaccio (VB) – OIKOS Fossombrone (PU) 8-0 (64-21) Paone/Scicchitano/Signorini R. (P) – Girolimini S./Grilli/Principi (F) 8-0 8-3 Andreani (P) – Cappellacci (F) 8-5 8-0 Andreani/Paone (P) – Cappellacci/Principi (F) 8-3 8-7 Scicchitano/Signorini R. (P) – Girolimini A./Girolimini S. (F) 8-1 8-2

Classifica girone 2: Possaccio 17, Boville 15, Fossombrone 12, Fontespina 11, Rubierese 10 CVM Moving System 4, Aper Capocavallo e Invoice Cagliari 3.

* partite in meno