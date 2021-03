Brovelli: “A come Angera ha sempre lottato per l’ospedale”

Un gioco di squadra che arriva in ritardo. Il vice sindaco di Angera, Marco Brovelli, replica all’appello delle minoranze per l’Ospedale Ondoli con una nota. “Avremmo voluto non intervenire sulle vicende legate al nostro ospedale cittadino ma quanto pubblicato nei giorni nostri dal gruppo di minoranza Allea e da altre componenti espressione delle minoranze dei Consigli Comunali di Taino e di Golasecca, ci impone di esprimere alcune considerazioni, quale componente della maggioranza consiliare di Angera. Prima di entrare nel merito ci sentiamo in dovere di ringraziare tutto il personale medico e sanitario impegnato nella grave crisi da Covid-19, che vede ancora una volta in prima linea il nostro ospedale cittadino”.

“Il gruppo civico di A come Angera – prosegue – ha sempre lottato appoggiando il primo gruppo di cittadini che formarono il comitato spontaneo per il nostro ospedale nel lontano 2016 ma, nessuno seppe cogliere le gravi preoccupazioni manifestate allora. Sono seguiti gli anni e dopo aver assistito alla grande costanza di un gruppo di mamme che portò all’occupazione del Carlo Ondoli nulla è più come prima. Crediamo che la massa critica si sarebbe dovuta creare prima e non lasciare che gli eventi facessero il loro corso. Il manifesto che ci viene proposto ora è quanto questo gruppo aveva più volte evidenziato insieme al Comitato che raccolse oltre 14.000 firme. Spiace rilevare che la mancanza di squadra ci ha portato ai livelli attuali; crediamo che si sarebbe dovuto operare in sinergia con tutti i Sindaci per l’elaborazione di un documento unitario così da renderlo più forte. Come sempre A come Angera continuerà a lavorare per il nostro ospedale e per la nostra Città”.